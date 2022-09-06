О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Roger Padrós

Roger Padrós

Альбом  ·  2022

Digue'm

#Поп
Roger Padrós

Артист

Roger Padrós

Релиз Digue'm

#

Название

Альбом

1

Трек Digue'm

Digue'm

Roger Padrós

Digue'm

3:23

Информация о правообладателе: U98 Music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз El Record
El Record2024 · Сингл · Roger Padrós
Релиз A Contrallum
A Contrallum2024 · Альбом · Roger Padrós
Релиз El Lloc
El Lloc2024 · Сингл · Roger Padrós
Релиз El Secret
El Secret2024 · Сингл · Roger Padrós
Релиз El Temps
El Temps2024 · Сингл · Roger Padrós
Релиз Una història a explicar (Story of my life)
Una història a explicar (Story of my life)2024 · Сингл · Roger Padrós
Релиз El Temps
El Temps2023 · Сингл · Roger Padrós
Релиз El Mirall
El Mirall2023 · Сингл · Roger Padrós
Релиз El Buit
El Buit2023 · Сингл · Roger Padrós
Релиз El Món
El Món2023 · Сингл · Roger Padrós
Релиз En Mis Manos
En Mis Manos2023 · Сингл · Roger Padrós
Релиз La Vida És Millor
La Vida És Millor2022 · Альбом · Roger Padrós
Релиз Aire
Aire2022 · Сингл · Roger Padrós
Релиз Tornar
Tornar2022 · Сингл · Roger Padrós

Похожие артисты

Roger Padrós
Артист

Roger Padrós

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож