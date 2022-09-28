Информация о правообладателе: Piano Classics
Сингл · 2022
Tansman: Piano Music
#
Название
Альбом
7
4:33
8
2:26
9
1:23
10
1:37
11
1:00
12
2:28
14
0:46
15
0:44
16
Le tour du monde en miniature: IX. The Bamboo Flute in a Forest of Bandoeng, Java (Indonesia)
1:29
17
Le tour du monde en miniature: X. The Gamelang in Bali, Wayang Shadow Puppetry (Indonesia)
3:48
18
1:16
19
2:34
20
0:59
21
Le tour du monde en miniature: XIV. Port de Sollér, Balearic Islands (Haven of the Town of Sóller in Mallorca, Spain)
1:27
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции