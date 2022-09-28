О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Maria Argentiero

Maria Argentiero

Сингл  ·  2022

Tansman: Piano Music

#Классическая
Maria Argentiero

Артист

Maria Argentiero

Релиз Tansman: Piano Music

#

Название

Альбом

1

Трек Sonatine transatlantique: I. Fox trot

Sonatine transatlantique: I. Fox trot

Maria Argentiero

Tansman: Piano Music

3:52

2

Трек Sonatine transatlantique: II. Spiritual - Blues

Sonatine transatlantique: II. Spiritual - Blues

Maria Argentiero

Tansman: Piano Music

4:24

3

Трек Sonatine transatlantique: III. Charleston

Sonatine transatlantique: III. Charleston

Maria Argentiero

Tansman: Piano Music

2:36

4

Трек Trois préludes en forme de blues: I. Lento cantabile

Trois préludes en forme de blues: I. Lento cantabile

Maria Argentiero

Tansman: Piano Music

3:51

5

Трек Trois préludes en forme de blues: II. Moderato

Trois préludes en forme de blues: II. Moderato

Maria Argentiero

Tansman: Piano Music

2:25

6

Трек Trois préludes en forme de blues: III. Moderato

Trois préludes en forme de blues: III. Moderato

Maria Argentiero

Tansman: Piano Music

2:07

7

Трек Tempo americano (from Sinfonia No.3 - piano transcription by the composer)

Tempo americano (from Sinfonia No.3 - piano transcription by the composer)

Maria Argentiero

Tansman: Piano Music

4:33

8

Трек Le tour du monde en miniature: I. Coconut-Grove, Hollywood, California (USA)

Le tour du monde en miniature: I. Coconut-Grove, Hollywood, California (USA)

Maria Argentiero

Tansman: Piano Music

2:26

9

Трек Le tour du monde en miniature: II. Waikiki Beach of Honolulu, Hawaii (USA)

Le tour du monde en miniature: II. Waikiki Beach of Honolulu, Hawaii (USA)

Maria Argentiero

Tansman: Piano Music

1:23

10

Трек Le tour du monde en miniature: III. Complaint from Nikko, Japan

Le tour du monde en miniature: III. Complaint from Nikko, Japan

Maria Argentiero

Tansman: Piano Music

1:37

11

Трек Le tour du monde en miniature: IV. The March of Birds in Shanghai (China)

Le tour du monde en miniature: IV. The March of Birds in Shanghai (China)

Maria Argentiero

Tansman: Piano Music

1:00

12

Трек Le tour du monde en miniature: V. Gongs in a Temple of Hong Kong

Le tour du monde en miniature: V. Gongs in a Temple of Hong Kong

Maria Argentiero

Tansman: Piano Music

2:28

13

Трек Le tour du monde en miniature: VI. The Philippine Islands

Le tour du monde en miniature: VI. The Philippine Islands

Maria Argentiero

Tansman: Piano Music

1:12

14

Трек Le tour du monde en miniature: VII. The Snake Charmer in Singapore

Le tour du monde en miniature: VII. The Snake Charmer in Singapore

Maria Argentiero

Tansman: Piano Music

0:46

15

Трек Le tour du monde en miniature: VIII. The Monkeys in a Jungle of Penang, Malaysia

Le tour du monde en miniature: VIII. The Monkeys in a Jungle of Penang, Malaysia

Maria Argentiero

Tansman: Piano Music

0:44

16

Трек Le tour du monde en miniature: IX. The Bamboo Flute in a Forest of Bandoeng, Java (Indonesia)

Le tour du monde en miniature: IX. The Bamboo Flute in a Forest of Bandoeng, Java (Indonesia)

Maria Argentiero

Tansman: Piano Music

1:29

17

Трек Le tour du monde en miniature: X. The Gamelang in Bali, Wayang Shadow Puppetry (Indonesia)

Le tour du monde en miniature: X. The Gamelang in Bali, Wayang Shadow Puppetry (Indonesia)

Maria Argentiero

Tansman: Piano Music

3:48

18

Трек Le tour du monde en miniature: XI. The White Elephants in Ceylon (Sri Lanka)

Le tour du monde en miniature: XI. The White Elephants in Ceylon (Sri Lanka)

Maria Argentiero

Tansman: Piano Music

1:16

19

Трек Le tour du monde en miniature: XII. The Towers of Silence in Bombay (India)

Le tour du monde en miniature: XII. The Towers of Silence in Bombay (India)

Maria Argentiero

Tansman: Piano Music

2:34

20

Трек Le tour du monde en miniature: XIII. The Night on the Nile

Le tour du monde en miniature: XIII. The Night on the Nile

Maria Argentiero

Tansman: Piano Music

0:59

21

Трек Le tour du monde en miniature: XIV. Port de Sollér, Balearic Islands (Haven of the Town of Sóller in Mallorca, Spain)

Le tour du monde en miniature: XIV. Port de Sollér, Balearic Islands (Haven of the Town of Sóller in Mallorca, Spain)

Maria Argentiero

Tansman: Piano Music

1:27

22

Трек Le tour du monde en miniature: XV. Napoli (Italy)

Le tour du monde en miniature: XV. Napoli (Italy)

Maria Argentiero

Tansman: Piano Music

1:34

23

Трек Esquisses javanaises (Unpublished Manuscript): I. Lento

Esquisses javanaises (Unpublished Manuscript): I. Lento

Maria Argentiero

Tansman: Piano Music

4:15

24

Трек Esquisses javanaises (Unpublished Manuscript): II. Lento

Esquisses javanaises (Unpublished Manuscript): II. Lento

Maria Argentiero

Tansman: Piano Music

3:05

25

Трек Esquisses javanaises (Unpublished Manuscript): III. Andante

Esquisses javanaises (Unpublished Manuscript): III. Andante

Maria Argentiero

Tansman: Piano Music

5:12

Информация о правообладателе: Piano Classics
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Tansman: Piano Music
Tansman: Piano Music2022 · Сингл · Maria Argentiero

Похожие артисты

Maria Argentiero
Артист

Maria Argentiero

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож