Dumativa

Dumativa

Альбом  ·  2022

A Lenda do Herói

#Саундтреки
Dumativa

Артист

Dumativa

Релиз A Lenda do Herói

#

Название

Альбом

1

Трек A Lenda do Herói (A jornada vai começar)

A Lenda do Herói (A jornada vai começar)

Dumativa

A Lenda do Herói

3:19

Информация о правообладателе: Dumativa
Релиз A Lenda do Herói
A Lenda do Herói2022 · Альбом · Dumativa
Релиз Som do Vazio
Som do Vazio2021 · Альбом · Dumativa
Релиз Sisters
Sisters2021 · Альбом · Dumativa
Релиз Songs For a Hero: Legendary Songs, Vol. 1
Songs For a Hero: Legendary Songs, Vol. 12021 · Альбом · Dumativa
Релиз Não Tema (A Lenda do Herói)
Não Tema (A Lenda do Herói)2021 · Альбом · Dumativa
Релиз Shieldmaiden (Original Game Soundtrack) [Instrumental]
Shieldmaiden (Original Game Soundtrack) [Instrumental]2021 · Альбом · Dumativa
Релиз Paranormal Order: Enigma of Fear
Paranormal Order: Enigma of Fear2020 · Альбом · Dumativa
Релиз Songs for a Hero - Epilogue
Songs for a Hero - Epilogue2020 · Альбом · Dumativa
Релиз Songs for the Dead
Songs for the Dead2017 · Альбом · Dumativa
Релиз Songs for a Hero
Songs for a Hero2016 · Альбом · Dumativa

Dumativa
Артист

Dumativa

