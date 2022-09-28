О нас

Michele Di Filippo

Michele Di Filippo

,

Michele Difilippo

Сингл  ·  2022

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

#Классическая
Michele Di Filippo

Артист

Michele Di Filippo

Релиз Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

#

Название

Альбом

1

Трек Sonata 'pur un taxi': I

Sonata 'pur un taxi': I

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

5:01

2

Трек Sonata 'pur un taxi': II.

Sonata 'pur un taxi': II.

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

3:34

3

Трек Sonata 'pur un taxi': III.

Sonata 'pur un taxi': III.

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

3:36

4

Трек 6 Canciones y danzas: I. No. 1

6 Canciones y danzas: I. No. 1

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

4:04

5

Трек 6 Canciones y danzas: II. No. 2

6 Canciones y danzas: II. No. 2

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

3:36

6

Трек 6 Canciones y danzas: III. No. 3

6 Canciones y danzas: III. No. 3

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

3:39

7

Трек 6 Canciones y danzas: IV. No. 4

6 Canciones y danzas: IV. No. 4

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

6:01

8

Трек 6 Canciones y danzas: V. No. 5

6 Canciones y danzas: V. No. 5

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

7:41

9

Трек 6 Canciones y danzas: VI. No. 6

6 Canciones y danzas: VI. No. 6

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

10:33

10

Трек Requilorio: I. Canto libre

Requilorio: I. Canto libre

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

3:31

11

Трек Requilorio: II. Ensalada

Requilorio: II. Ensalada

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

2:23

12

Трек Requilorio: III. Nana to Ana Yepes

Requilorio: III. Nana to Ana Yepes

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

4:08

13

Трек Requilorio: IV. Nana to Ignacio Yepes

Requilorio: IV. Nana to Ignacio Yepes

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

2:06

14

Трек Requilorio: V. Requilorio

Requilorio: V. Requilorio

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

2:53

15

Трек Preludio y toccata

Preludio y toccata

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

6:16

16

Трек Canto libre y floreo: I.

Canto libre y floreo: I.

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

2:56

17

Трек Canto libre y floreo: II.

Canto libre y floreo: II.

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

3:09

18

Трек Preludios: I. No. 1

Preludios: I. No. 1

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

1:57

19

Трек Preludios: II. No. 2

Preludios: II. No. 2

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

1:44

20

Трек Preludios: III. No. 3

Preludios: III. No. 3

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

2:44

21

Трек Preludios: IV. No. 4

Preludios: IV. No. 4

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

1:35

22

Трек Preludios: V. No. 5

Preludios: V. No. 5

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

1:27

23

Трек Preludios: VI. No. 6

Preludios: VI. No. 6

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

1:11

24

Трек Preludios: VII. No. 7

Preludios: VII. No. 7

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

2:26

25

Трек Preludios: VIII. No. 8

Preludios: VIII. No. 8

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

1:16

26

Трек Series 2: III. No. 3

Series 2: III. No. 3

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

2:55

27

Трек Series 2: IV. No. 4

Series 2: IV. No. 4

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

2:32

28

Трек Series 2: V. No. 5

Series 2: V. No. 5

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

1:57

29

Трек Series 2: X. No. 10

Series 2: X. No. 10

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

2:51

30

Трек Series 2: XX. No. 20

Series 2: XX. No. 20

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

2:57

31

Трек Tiento por tiento

Tiento por tiento

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

7:42

32

Трек Hommage à Antonio de Cabezòn: I. Entrada

Hommage à Antonio de Cabezòn: I. Entrada

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

2:01

33

Трек Hommage à Antonio de Cabezòn: II. Tiento

Hommage à Antonio de Cabezòn: II. Tiento

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

1:11

34

Трек Hommage à Antonio de Cabezòn: III. Glosa

Hommage à Antonio de Cabezòn: III. Glosa

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

2:17

35

Трек Hommage à Antonio de Cabezòn: IV. Aire danzado

Hommage à Antonio de Cabezòn: IV. Aire danzado

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

0:52

36

Трек Estancias: I.

Estancias: I.

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

2:44

37

Трек Estancias: II.

Estancias: II.

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

2:26

38

Трек Estancias: III.

Estancias: III.

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

2:24

39

Трек Laudes: I.

Laudes: I.

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

3:20

40

Трек Laudes: II.

Laudes: II.

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

2:11

41

Трек Laudes: III.

Laudes: III.

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

3:44

42

Трек Nenia

Nenia

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

5:54

43

Трек Otonales: I.

Otonales: I.

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

3:01

44

Трек Otonales: II.

Otonales: II.

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

1:19

45

Трек Otonales: III.

Otonales: III.

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

3:04

46

Трек Otonales: IV.

Otonales: IV.

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

1:50

47

Трек Otonales: V.

Otonales: V.

Michele Di Filippo

Antonio Ruiz-Pipó: Complete Music for Guitar

1:41

Информация о правообладателе: Brilliant Classics
