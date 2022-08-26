Сингл · 2022
Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs
1
Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs
7:08
2
Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs
1:15
3
Variations on a Theme by Tchaikovsky, Op. 35a: II. Var. I. Un poco più Mosso
Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs
1:40
4
Variations on a Theme by Tchaikovsky, Op. 35a: III. Var. II. Allegro non Troppo
Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs
1:11
5
Variations on a Theme by Tchaikovsky, Op. 35a: IV. Var. III. Andantino Tranquillo
Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs
1:33
6
Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs
1:40
7
Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs
3:00
8
Variations on a Theme by Tchaikovsky, Op. 35a: VII. Var. VI. Allegro con Spirito
Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs
1:36
9
Variations on a Theme by Tchaikovsky, Op. 35a: VIII. Var. VII. Andante con Moto
Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs
1:42
10
Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs
1:45
11
Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs
4:51
12
Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs
4:23
13
Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs
5:59
14
Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs
8:04
