Orchestra Orfeo

Orchestra Orfeo

,

Domenico Famà

Сингл  ·  2022

Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs

#Классическая

2 лайка

Orchestra Orfeo

Артист

Orchestra Orfeo

Релиз Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs

#

Название

Альбом

1

Трек String Quartet No. 1, Op. 11: II. Andante Cantabile

String Quartet No. 1, Op. 11: II. Andante Cantabile

Orchestra Orfeo

,

Domenico Famà

Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs

7:08

2

Трек Variations on a Theme by Tchaikovsky, Op. 35a: I. Theme. Moderato

Variations on a Theme by Tchaikovsky, Op. 35a: I. Theme. Moderato

Orchestra Orfeo

,

Domenico Famà

Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs

1:15

3

Трек Variations on a Theme by Tchaikovsky, Op. 35a: II. Var. I. Un poco più Mosso

Variations on a Theme by Tchaikovsky, Op. 35a: II. Var. I. Un poco più Mosso

Orchestra Orfeo

,

Domenico Famà

Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs

1:40

4

Трек Variations on a Theme by Tchaikovsky, Op. 35a: III. Var. II. Allegro non Troppo

Variations on a Theme by Tchaikovsky, Op. 35a: III. Var. II. Allegro non Troppo

Orchestra Orfeo

,

Domenico Famà

Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs

1:11

5

Трек Variations on a Theme by Tchaikovsky, Op. 35a: IV. Var. III. Andantino Tranquillo

Variations on a Theme by Tchaikovsky, Op. 35a: IV. Var. III. Andantino Tranquillo

Orchestra Orfeo

,

Domenico Famà

Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs

1:33

6

Трек Variations on a Theme by Tchaikovsky, Op. 35a: V. Var. IV. Vivace

Variations on a Theme by Tchaikovsky, Op. 35a: V. Var. IV. Vivace

Orchestra Orfeo

,

Domenico Famà

Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs

1:40

7

Трек Variations on a Theme by Tchaikovsky, Op. 35a: VI. Var. V. Andante

Variations on a Theme by Tchaikovsky, Op. 35a: VI. Var. V. Andante

Orchestra Orfeo

,

Domenico Famà

Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs

3:00

8

Трек Variations on a Theme by Tchaikovsky, Op. 35a: VII. Var. VI. Allegro con Spirito

Variations on a Theme by Tchaikovsky, Op. 35a: VII. Var. VI. Allegro con Spirito

Orchestra Orfeo

,

Domenico Famà

Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs

1:36

9

Трек Variations on a Theme by Tchaikovsky, Op. 35a: VIII. Var. VII. Andante con Moto

Variations on a Theme by Tchaikovsky, Op. 35a: VIII. Var. VII. Andante con Moto

Orchestra Orfeo

,

Domenico Famà

Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs

1:42

10

Трек Variations on a Theme by Tchaikovsky, Op. 35a: IX. Coda

Variations on a Theme by Tchaikovsky, Op. 35a: IX. Coda

Orchestra Orfeo

,

Domenico Famà

Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs

1:45

11

Трек Elegy for Strings, Op. 58

Elegy for Strings, Op. 58

Orchestra Orfeo

,

Domenico Famà

Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs

4:51

12

Трек Serenade No. 3 in E Minor: I. Romanze. Andante Sostenuto

Serenade No. 3 in E Minor: I. Romanze. Andante Sostenuto

Orchestra Orfeo

,

Domenico Famà

Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs

4:23

13

Трек Serenade No. 3 in E Minor: II. Menuetto

Serenade No. 3 in E Minor: II. Menuetto

Orchestra Orfeo

,

Domenico Famà

Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs

5:59

14

Трек Serenade No. 3 in E Minor: III. Allegretto Grazioso

Serenade No. 3 in E Minor: III. Allegretto Grazioso

Orchestra Orfeo

,

Domenico Famà

Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs

8:04

15

Трек Serenade No. 3 in E Minor: IV. Finale alla zingarese. Allegro con Fuoco

Serenade No. 3 in E Minor: IV. Finale alla zingarese. Allegro con Fuoco

Orchestra Orfeo

,

Domenico Famà

Music for Strings by: Elgar, Arensky, Tchaikovsky, Fuchs

5:16

Информация о правообладателе: Brilliant Classics
