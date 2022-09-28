О нас

Janette Sue Fishell

Сингл  ·  2022

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

#Классическая
Janette Sue Fishell

Артист

Janette Sue Fishell

Релиз Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

#

Название

Альбом

1

Трек A Voice Crying in the Wilderness - Works of the Young Composer Musica Dominicalis: I. Fantasia I

A Voice Crying in the Wilderness - Works of the Young Composer Musica Dominicalis: I. Fantasia I

Janette Sue Fishell

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

7:39

2

Трек A Voice Crying in the Wilderness - Works of the Young Composer Musica Dominicalis: II. Fantasia II

A Voice Crying in the Wilderness - Works of the Young Composer Musica Dominicalis: II. Fantasia II

Janette Sue Fishell

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

9:20

3

Трек A Voice Crying in the Wilderness - Works of the Young Composer Musica Dominicalis: III. Moto Ostinato

A Voice Crying in the Wilderness - Works of the Young Composer Musica Dominicalis: III. Moto Ostinato

Janette Sue Fishell

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

5:46

4

Трек A Voice Crying in the Wilderness - Works of the Young Composer Musica Dominicalis: IV. Finale

A Voice Crying in the Wilderness - Works of the Young Composer Musica Dominicalis: IV. Finale

Janette Sue Fishell

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

12:01

5

Трек Laudes for Organ: I. Largo - Con moto - Largo

Laudes for Organ: I. Largo - Con moto - Largo

Janette Sue Fishell

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

6:27

6

Трек Laudes for Organ: II. Lento - Allegro solenne - Poco più Mosso

Laudes for Organ: II. Lento - Allegro solenne - Poco più Mosso

Janette Sue Fishell

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

4:14

7

Трек Laudes for Organ: III. Fantastico - Agitato - Più Mosso

Laudes for Organ: III. Fantastico - Agitato - Più Mosso

Janette Sue Fishell

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

6:04

8

Трек Laudes for Organ: IV. Gravemente - Allegro - Vivace Fermo

Laudes for Organ: IV. Gravemente - Allegro - Vivace Fermo

Janette Sue Fishell

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

7:51

9

Трек Fantasia Corale I: I. "O Grosser Gott". Allegro risoluto - Più moderato - Largemente

Fantasia Corale I: I. "O Grosser Gott". Allegro risoluto - Più moderato - Largemente

Janette Sue Fishell

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

6:21

10

Трек Fantasia Corale II: II. "Svatý Václav". Agitato Appassionato

Fantasia Corale II: II. "Svatý Václav". Agitato Appassionato

Janette Sue Fishell

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

5:49

11

Трек The Devil is in the Details - Faust for Organ: I. Prolog

The Devil is in the Details - Faust for Organ: I. Prolog

Janette Sue Fishell

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

4:44

12

Трек The Devil is in the Details - Faust for Organ: II. Mysterium

The Devil is in the Details - Faust for Organ: II. Mysterium

Janette Sue Fishell

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

7:40

13

Трек Lied des Leiermannes

Lied des Leiermannes

Janette Sue Fishell

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

1:48

14

Трек Osterchöre

Osterchöre

Janette Sue Fishell

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

6:55

15

Трек Studentenlieder

Studentenlieder

Janette Sue Fishell

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

4:06

16

Трек Gretchen

Gretchen

Janette Sue Fishell

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

6:36

17

Трек Requiem

Requiem

Janette Sue Fishell

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

6:06

18

Трек Walpurgisnacht

Walpurgisnacht

Janette Sue Fishell

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

8:30

19

Трек Epilog

Epilog

Janette Sue Fishell

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

5:26

20

Трек Versetti: I. Ad offertorium super "pueri Hebraeorum"

Versetti: I. Ad offertorium super "pueri Hebraeorum"

Janette Sue Fishell

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

4:37

21

Трек Versetti: II. Ad Communionem super "adoro Te"

Versetti: II. Ad Communionem super "adoro Te"

Janette Sue Fishell

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

5:37

22

Трек Job for Organ: I. Destiny

Job for Organ: I. Destiny

Janette Sue Fishell

,

Julie Fishell

,

Irwin Appel

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

4:25

23

Трек Job for Organ: II. Narration. The Book of Job, Chapter 1, verses 1-3, 6-21

Job for Organ: II. Narration. The Book of Job, Chapter 1, verses 1-3, 6-21

Janette Sue Fishell

,

Julie Fishell

,

Irwin Appel

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

4:08

24

Трек Job for Organ: III. Faith

Job for Organ: III. Faith

Janette Sue Fishell

,

Julie Fishell

,

Irwin Appel

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

4:29

25

Трек Job for Organ: IV. Narration. The Book of Job, Chapter 2, verses 1-10

Job for Organ: IV. Narration. The Book of Job, Chapter 2, verses 1-10

Janette Sue Fishell

,

Julie Fishell

,

Irwin Appel

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

2:02

26

Трек Job for Organ: V. Acceptance of Suffering

Job for Organ: V. Acceptance of Suffering

Janette Sue Fishell

,

Julie Fishell

,

Irwin Appel

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

6:13

27

Трек Job for Organ: VI. Narration. The Book of Job, Chapter 3, verses 1-2, 11-13, 20-23

Job for Organ: VI. Narration. The Book of Job, Chapter 3, verses 1-2, 11-13, 20-23

Janette Sue Fishell

,

Julie Fishell

,

Irwin Appel

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

1:09

28

Трек Job for Organ: VII. Longing for Death

Job for Organ: VII. Longing for Death

Janette Sue Fishell

,

Julie Fishell

,

Irwin Appel

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

6:01

29

Трек Job for Organ: VIII. Narration. The Book of Job, Chapter 7, verses 16-21

Job for Organ: VIII. Narration. The Book of Job, Chapter 7, verses 16-21

Janette Sue Fishell

,

Julie Fishell

,

Irwin Appel

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

1:29

30

Трек Job for Organ: IX. Despair and Resignation

Job for Organ: IX. Despair and Resignation

Janette Sue Fishell

,

Julie Fishell

,

Irwin Appel

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

5:40

31

Трек Job for Organ: X. Narration. The Book of Job, Chapter 38, verses 1-12, 33, 35

Job for Organ: X. Narration. The Book of Job, Chapter 38, verses 1-12, 33, 35

Janette Sue Fishell

,

Julie Fishell

,

Irwin Appel

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

2:02

32

Трек Job for Organ: XI. Mystery of Creation

Job for Organ: XI. Mystery of Creation

Janette Sue Fishell

,

Julie Fishell

,

Irwin Appel

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

5:30

33

Трек Job for Organ: XII. Narration. The Book of Job, Chapter 4, verses 1-6

Job for Organ: XII. Narration. The Book of Job, Chapter 4, verses 1-6

Janette Sue Fishell

,

Julie Fishell

,

Irwin Appel

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

1:04

34

Трек Job for Organ: XIII. Penitence and Realisation

Job for Organ: XIII. Penitence and Realisation

Janette Sue Fishell

,

Julie Fishell

,

Irwin Appel

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

7:52

35

Трек Job for Organ: XIV. Narration. The Book of Job, Chapter 42, verses 10, 12-13, 15-17

Job for Organ: XIV. Narration. The Book of Job, Chapter 42, verses 10, 12-13, 15-17

Janette Sue Fishell

,

Julie Fishell

,

Irwin Appel

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

1:01

36

Трек Job for Organ: XV. God's Reward

Job for Organ: XV. God's Reward

Janette Sue Fishell

,

Julie Fishell

,

Irwin Appel

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

8:09

37

Трек Kleine Choralpartita on "O Jesu, all mein Leben bist Du"

Kleine Choralpartita on "O Jesu, all mein Leben bist Du"

Janette Sue Fishell

Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1

7:10

Информация о правообладателе: Brilliant Classics
