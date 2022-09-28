Сингл · 2022
Eben: Velvet Revolution Complete Organ Music Vol. 1
1
A Voice Crying in the Wilderness - Works of the Young Composer Musica Dominicalis: I. Fantasia I
7:39
2
A Voice Crying in the Wilderness - Works of the Young Composer Musica Dominicalis: II. Fantasia II
9:20
3
A Voice Crying in the Wilderness - Works of the Young Composer Musica Dominicalis: III. Moto Ostinato
5:46
4
A Voice Crying in the Wilderness - Works of the Young Composer Musica Dominicalis: IV. Finale
12:01
5
6:27
6
4:14
7
6:04
8
7:51
9
Fantasia Corale I: I. "O Grosser Gott". Allegro risoluto - Più moderato - Largemente
6:21
10
5:49
11
4:44
12
7:40
20
4:37
21
5:37
22
4:25
23
Job for Organ: II. Narration. The Book of Job, Chapter 1, verses 1-3, 6-21
4:08
24
4:29
25
Job for Organ: IV. Narration. The Book of Job, Chapter 2, verses 1-10
2:02
26
6:13
27
Job for Organ: VI. Narration. The Book of Job, Chapter 3, verses 1-2, 11-13, 20-23
1:09
28
6:01
29
Job for Organ: VIII. Narration. The Book of Job, Chapter 7, verses 16-21
1:29
30
5:40
31
Job for Organ: X. Narration. The Book of Job, Chapter 38, verses 1-12, 33, 35
2:02
32
5:30
33
Job for Organ: XII. Narration. The Book of Job, Chapter 4, verses 1-6
1:04
34
7:52
35
Job for Organ: XIV. Narration. The Book of Job, Chapter 42, verses 10, 12-13, 15-17
1:01
36
8:09
