Various Artists

Various Artists

Сингл  ·  2022

Classical Music for Reading

#Классическая

3 лайка

Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз Classical Music for Reading

#

Название

Альбом

1

Трек Piano Concerto No. 2 in G Major, Op. 44: II. Andante non troppo

Piano Concerto No. 2 in G Major, Op. 44: II. Andante non troppo

Derek Han

,

Санкт-Петербургский Филармонический Оркестр

,

Paul Freeman

Classical Music for Reading

8:56

2

Трек Oboe Concerto in F Major, BWV 1053: II. Siciliano

Oboe Concerto in F Major, BWV 1053: II. Siciliano

St Christopher Chamber Orchestra

,

Donatas Katkus

,

Andrius Puskunigis

Classical Music for Reading

4:53

3

Трек Piano Concerto in G Major, M.83: II. Adagio assai

Piano Concerto in G Major, M.83: II. Adagio assai

Klara Wurtz

,

Janáček Philharmonic Orchestra

,

Theodore Kuchar

Classical Music for Reading

9:19

4

Трек Piano Concerto No. 2 in C Minor, Op. 18: II. Adagio sostenuto

Piano Concerto No. 2 in C Minor, Op. 18: II. Adagio sostenuto

Anna Fedorova

,

Nordwestdeutsche Philharmonie

,

Laércio Diniz

Classical Music for Reading

12:08

5

Трек Piano Concerto No. 24 in C Minor, K. 491: II. Larghetto

Piano Concerto No. 24 in C Minor, K. 491: II. Larghetto

Derek Han

,

Philharmonia Orchestra

,

Paul Freeman

Classical Music for Reading

7:38

6

Трек Impromptu in B-Flat Major, Op. 142 No. 3 "Rosamunde"

Impromptu in B-Flat Major, Op. 142 No. 3 "Rosamunde"

Misha Goldstein

Classical Music for Reading

11:54

7

Трек Sonate Pathetique, Op. 13: II. Adagio

Sonate Pathetique, Op. 13: II. Adagio

Misha Goldstein

Classical Music for Reading

4:44

8

Трек Rêverie, L. 68

Rêverie, L. 68

Misha Goldstein

Classical Music for Reading

3:43

9

Трек Piano Concerto No. 2 in D Minor, Op. 40: II. Adagio

Piano Concerto No. 2 in D Minor, Op. 40: II. Adagio

Derek Han

,

התזמורת הקאמרית הישראלית

,

Stephen Gunzenhauser

Classical Music for Reading

6:14

10

Трек Symphony No. 5: IV. Adagietto

Symphony No. 5: IV. Adagietto

Junge Deutsche Philharmonie

,

Rudolph Barshai

Classical Music for Reading

8:16

11

Трек Cello Concerto in D Minor, RV 405: II. Adagio

Cello Concerto in D Minor, RV 405: II. Adagio

L'Arte dell'Arco

,

Federico Guglielmo

,

Francesco Galligioni

Classical Music for Reading

3:47

12

Трек Eden Roc: No. 2, Due tramonti

Eden Roc: No. 2, Due tramonti

Jeroen van Veen

Classical Music for Reading

5:15

13

Трек Piano Concerto No. 4 in E-Flat Major, H. 28: II. Siciliano. Un poco adagio

Piano Concerto No. 4 in E-Flat Major, H. 28: II. Siciliano. Un poco adagio

Paolo Restani

,

Orchestre Philharmonique de Nice

,

Marco Guidarini

Classical Music for Reading

3:19

14

Трек Piano Concerto No. 1 in E-Flat Major, H. 27: II. Air écossais. Adagio non troppo

Piano Concerto No. 1 in E-Flat Major, H. 27: II. Air écossais. Adagio non troppo

Paolo Restani

,

Orchestre Philharmonique de Nice

,

Marco Guidarini

Classical Music for Reading

6:58

15

Трек Piano Concerto No. 2 in F Minor, Op. 21: II. Larghetto

Piano Concerto No. 2 in F Minor, Op. 21: II. Larghetto

Paolo Giacometti

,

Rotterdam Young Philharmonic

,

Arie van Beek

Classical Music for Reading

10:08

16

Трек Piano Concerto No. 1 in E Minor, Op. 11: II. Romance. Larghetto

Piano Concerto No. 1 in E Minor, Op. 11: II. Romance. Larghetto

Paolo Giacometti

,

Rotterdam Young Philharmonic

,

Arie van Beek

Classical Music for Reading

10:47

17

Трек Violin Concerto in A Minor, BWV 1041: II. Adagio

Violin Concerto in A Minor, BWV 1041: II. Adagio

Camerata Antonio Luco

,

Emmy Verhey

Classical Music for Reading

6:30

18

Трек Piano Concerto No. 1 in D Minor, Op. 15: II. Adagio

Piano Concerto No. 1 in D Minor, Op. 15: II. Adagio

Mitteleuropa Orchestra

,

Marco Guidarini

,

Vincenzo Maltempo

Classical Music for Reading

12:52

19

Трек Piano Concerto No. 3 in C Minor, Op. 37: II. Largo

Piano Concerto No. 3 in C Minor, Op. 37: II. Largo

Shoko Sugitani

,

Berliner Symphoniker

,

Gerard Oskamp

Classical Music for Reading

10:32

Информация о правообладателе: Brilliant Classics
