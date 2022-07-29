Информация о правообладателе: Brilliant Classics
Сингл · 2022
Classical Music for Reading
#
Название
Альбом
1
Piano Concerto No. 2 in G Major, Op. 44: II. Andante non troppo
8:56
2
4:53
3
9:19
4
Piano Concerto No. 2 in C Minor, Op. 18: II. Adagio sostenuto
12:08
5
7:38
6
11:54
9
6:14
10
8:16
11
3:47
13
Piano Concerto No. 4 in E-Flat Major, H. 28: II. Siciliano. Un poco adagio
3:19
14
Piano Concerto No. 1 in E-Flat Major, H. 27: II. Air écossais. Adagio non troppo
6:58
15
10:08
16
Piano Concerto No. 1 in E Minor, Op. 11: II. Romance. Larghetto
10:47
17
6:30
18
12:52
