J.S. Bach: Lobe den Herrn, meine Seele, BWW 69
1
Lobe den Herrn, meine Seele, BWV 69: I. Recitativo. Wie groß ist Gottes Güte doch (Soprano)
J.S. Bach: Lobe den Herrn, meine Seele, BWW 69
1:23
2
Lobe den Herrn, meine Seele, BWV 69: II. Aria. Mein Seele, auf, erzähle (Alto)
J.S. Bach: Lobe den Herrn, meine Seele, BWW 69
5:59
3
Lobe den Herrn, meine Seele, BWV 69: III. Recitativo. Der Herr hat große Ding (Tenore)
J.S. Bach: Lobe den Herrn, meine Seele, BWW 69
2:18
