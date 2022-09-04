О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Pieter Jan Leusink

Pieter Jan Leusink

,

Netherlands Bach Collegium

Сингл  ·  2022

J.S. Bach: Lobe den Herrn, meine Seele, BWW 69

#Классическая

1 лайк

Pieter Jan Leusink

Артист

Pieter Jan Leusink

Релиз J.S. Bach: Lobe den Herrn, meine Seele, BWW 69

#

Название

Альбом

1

Трек Lobe den Herrn, meine Seele, BWV 69: I. Recitativo. Wie groß ist Gottes Güte doch (Soprano)

Lobe den Herrn, meine Seele, BWV 69: I. Recitativo. Wie groß ist Gottes Güte doch (Soprano)

Netherlands Bach Collegium

,

Pieter Jan Leusink

,

Ruth Holton

J.S. Bach: Lobe den Herrn, meine Seele, BWW 69

1:23

2

Трек Lobe den Herrn, meine Seele, BWV 69: II. Aria. Mein Seele, auf, erzähle (Alto)

Lobe den Herrn, meine Seele, BWV 69: II. Aria. Mein Seele, auf, erzähle (Alto)

Netherlands Bach Collegium

,

Pieter Jan Leusink

,

Sytse Buwalda

J.S. Bach: Lobe den Herrn, meine Seele, BWW 69

5:59

3

Трек Lobe den Herrn, meine Seele, BWV 69: III. Recitativo. Der Herr hat große Ding (Tenore)

Lobe den Herrn, meine Seele, BWV 69: III. Recitativo. Der Herr hat große Ding (Tenore)

Netherlands Bach Collegium

,

Pieter Jan Leusink

,

Nico van der Meel

J.S. Bach: Lobe den Herrn, meine Seele, BWW 69

2:18

4

Трек Lobe den Herrn, meine Seele, BWV 69: IV. Choral. Es danke, Gott, und lobe dich (Coro)

Lobe den Herrn, meine Seele, BWV 69: IV. Choral. Es danke, Gott, und lobe dich (Coro)

Netherlands Bach Collegium

,

Pieter Jan Leusink

,

Holland Boys Choir

J.S. Bach: Lobe den Herrn, meine Seele, BWW 69

1:26

Информация о правообладателе: Brilliant Classics
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз O Hoogt' en Diepte, Looft Nu God Stadsknapenkoor Elburg
O Hoogt' en Diepte, Looft Nu God Stadsknapenkoor Elburg2025 · Альбом · Pieter Jan Leusink
Релиз Christmas Carols
Christmas Carols2023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Gott, Man lobet dich in der Stille, BWV 120
J.S. Bach: Gott, Man lobet dich in der Stille, BWV 1202023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Aus tiefer Not schrei ich zu dir, BWV 38
J.S. Bach: Aus tiefer Not schrei ich zu dir, BWV 382023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir, BWV 131
J.S. Bach: Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir, BWV 1312023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen, BWV 195
J.S. Bach: Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen, BWV 1952023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Ach, lieben Christen, seid getrost, BWV 114
J.S. Bach: Ach, lieben Christen, seid getrost, BWV 1142023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Komm, du süße Todesstunde, BWV 161
J.S. Bach: Komm, du süße Todesstunde, BWV 1612023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Warum betrübst du dich, mein Herz, BWV 138
J.S. Bach: Warum betrübst du dich, mein Herz, BWV 1382023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Wer Dank opfert, der preiset mich, BWV 17
J.S. Bach: Wer Dank opfert, der preiset mich, BWV 172023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Ihr, die Ihr euch von Christo nennet, BWV 164
J.S. Bach: Ihr, die Ihr euch von Christo nennet, BWV 1642023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei, BWV 179
J.S. Bach: Siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei, BWV 1792023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Schauet doch und sehet ob irgendein Schmerz sei, BWV 46
J.S. Bach: Schauet doch und sehet ob irgendein Schmerz sei, BWV 462023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Tue Rechnung! Donnerwort, BWV 168
J.S. Bach: Tue Rechnung! Donnerwort, BWV 1682023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium

Похожие артисты

Pieter Jan Leusink
Артист

Pieter Jan Leusink

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож