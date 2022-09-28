О нас

Rebecca Taio

Rebecca Taio

,

Luca Colombarolli

Сингл  ·  2022

Undine, Music for Flute & Piano by Reinecke, Debussy, Doyen & Mouquet

#Классическая
Rebecca Taio

Артист

Rebecca Taio

Релиз Undine, Music for Flute & Piano by Reinecke, Debussy, Doyen & Mouquet

#

Название

Альбом

1

Трек Undine sonata, Op. 167: I. Allegro

Undine sonata, Op. 167: I. Allegro

Rebecca Taio

,

Luca Colombarolli

Undine, Music for Flute & Piano by Reinecke, Debussy, Doyen & Mouquet

7:02

2

Трек Undine sonata, Op. 167: II. Intermezzo

Undine sonata, Op. 167: II. Intermezzo

Rebecca Taio

,

Luca Colombarolli

Undine, Music for Flute & Piano by Reinecke, Debussy, Doyen & Mouquet

3:51

3

Трек Undine sonata, Op. 167: III. Andante

Undine sonata, Op. 167: III. Andante

Rebecca Taio

,

Luca Colombarolli

Undine, Music for Flute & Piano by Reinecke, Debussy, Doyen & Mouquet

4:24

4

Трек Undine sonata, Op. 167: IV. Finale

Undine sonata, Op. 167: IV. Finale

Rebecca Taio

,

Luca Colombarolli

Undine, Music for Flute & Piano by Reinecke, Debussy, Doyen & Mouquet

6:40

5

Трек Prélude à l'après-midi d'un faune

Prélude à l'après-midi d'un faune

Rebecca Taio

,

Luca Colombarolli

Undine, Music for Flute & Piano by Reinecke, Debussy, Doyen & Mouquet

11:23

6

Трек Poèmes grecs: I. Nuit de bergers sur l'hymette

Poèmes grecs: I. Nuit de bergers sur l'hymette

Rebecca Taio

,

Luca Colombarolli

Undine, Music for Flute & Piano by Reinecke, Debussy, Doyen & Mouquet

4:16

7

Трек Poèmes grecs: II. Le bois de myrtes

Poèmes grecs: II. Le bois de myrtes

Rebecca Taio

,

Luca Colombarolli

Undine, Music for Flute & Piano by Reinecke, Debussy, Doyen & Mouquet

2:52

8

Трек Poèmes grecs: III. Danse antique

Poèmes grecs: III. Danse antique

Rebecca Taio

,

Luca Colombarolli

Undine, Music for Flute & Piano by Reinecke, Debussy, Doyen & Mouquet

4:00

9

Трек Poèmes grecs: IV. Le clame de la mer

Poèmes grecs: IV. Le clame de la mer

Rebecca Taio

,

Luca Colombarolli

Undine, Music for Flute & Piano by Reinecke, Debussy, Doyen & Mouquet

4:27

10

Трек Poèmes grecs: V. Nymphes et satyres

Poèmes grecs: V. Nymphes et satyres

Rebecca Taio

,

Luca Colombarolli

Undine, Music for Flute & Piano by Reinecke, Debussy, Doyen & Mouquet

3:18

11

Трек La flûte de pan, Op. 15: I. Pan et les bergers

La flûte de pan, Op. 15: I. Pan et les bergers

Rebecca Taio

,

Luca Colombarolli

Undine, Music for Flute & Piano by Reinecke, Debussy, Doyen & Mouquet

4:10

12

Трек La flûte de pan, Op. 15: II. Pan et les oiseaux

La flûte de pan, Op. 15: II. Pan et les oiseaux

Rebecca Taio

,

Luca Colombarolli

Undine, Music for Flute & Piano by Reinecke, Debussy, Doyen & Mouquet

6:03

13

Трек La flûte de pan, Op. 15: III. Pan et les nymphes

La flûte de pan, Op. 15: III. Pan et les nymphes

Rebecca Taio

,

Luca Colombarolli

Undine, Music for Flute & Piano by Reinecke, Debussy, Doyen & Mouquet

5:48

Информация о правообладателе: Brilliant Classics
