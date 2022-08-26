О нас

Alberto Mesirca

Сингл  ·  2022

Bussotti: Complete Music for Guitar

#Классическая
Релиз Bussotti: Complete Music for Guitar

#

Название

Альбом

1

Трек Ermafrodito Mythological Fantasy for Guitar

Ermafrodito Mythological Fantasy for Guitar

Alberto Mesirca

Bussotti: Complete Music for Guitar

12:01

2

Трек Ultima Rara (Pop Song)

Ultima Rara (Pop Song)

Alberto Mesirca

Bussotti: Complete Music for Guitar

7:20

3

Трек "Giacchì lu tempu rigidu" by Don Ciccio Guëli

"Giacchì lu tempu rigidu" by Don Ciccio Guëli

Alberto Mesirca

Bussotti: Complete Music for Guitar

0:46

4

Трек Popolaresca (Based on the Poem by Don Ciccio Guëli)

Popolaresca (Based on the Poem by Don Ciccio Guëli)

Alberto Mesirca

Bussotti: Complete Music for Guitar

1:50

5

Трек Rara (Eco Sierologico)

Rara (Eco Sierologico)

Alberto Mesirca

Bussotti: Complete Music for Guitar

7:39

6

Трек Tramontana (From "Lorenzaccio", Act III, 9th scene, Minnelied, part B - Taken from "Ninon" by F. P. Tosti) - Tr. Alberto Mesirca

Tramontana (From "Lorenzaccio", Act III, 9th scene, Minnelied, part B - Taken from "Ninon" by F. P. Tosti) - Tr. Alberto Mesirca

Alberto Mesirca

Bussotti: Complete Music for Guitar

3:03

7

Трек Nuvola Barocca

Nuvola Barocca

Alberto Mesirca

Bussotti: Complete Music for Guitar

5:14

8

Трек A piece for Guitar by Toru Takemitsu (For the 60th Birthday of Sylvano Bussotti)

A piece for Guitar by Toru Takemitsu (For the 60th Birthday of Sylvano Bussotti)

Alberto Mesirca

Bussotti: Complete Music for Guitar

0:55

Информация о правообладателе: Brilliant Classics
