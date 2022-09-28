О нас

Nepomuk Fortepiano Quintet

Nepomuk Fortepiano Quintet

Сингл  ·  2022

Onslow: Piano Quintets, Op. 70 & Op.76

#Классическая

1 лайк

Nepomuk Fortepiano Quintet

Артист

Nepomuk Fortepiano Quintet

Релиз Onslow: Piano Quintets, Op. 70 & Op.76

#

Название

Альбом

1

Трек Piano Quintet in B Minor, Op. 70: I. Allegro grandioso e non troppo Presto

Piano Quintet in B Minor, Op. 70: I. Allegro grandioso e non troppo Presto

Nepomuk Fortepiano Quintet

Onslow: Piano Quintets, Op. 70 & Op.76

11:55

2

Трек Piano Quintet in B Minor, Op. 70: II. Andantino cantabile e Simplice

Piano Quintet in B Minor, Op. 70: II. Andantino cantabile e Simplice

Nepomuk Fortepiano Quintet

Onslow: Piano Quintets, Op. 70 & Op.76

6:31

3

Трек Piano Quintet in B Minor, Op. 70: III. Allegretto molto Moderato

Piano Quintet in B Minor, Op. 70: III. Allegretto molto Moderato

Nepomuk Fortepiano Quintet

Onslow: Piano Quintets, Op. 70 & Op.76

9:07

4

Трек Piano Quintet in G Major, Op. 76: I. Largo - Allegro

Piano Quintet in G Major, Op. 76: I. Largo - Allegro

Nepomuk Fortepiano Quintet

Onslow: Piano Quintets, Op. 70 & Op.76

12:48

5

Трек Piano Quintet in G Major, Op. 76: II. Scherzo. Allegro Vivace

Piano Quintet in G Major, Op. 76: II. Scherzo. Allegro Vivace

Nepomuk Fortepiano Quintet

Onslow: Piano Quintets, Op. 70 & Op.76

4:20

6

Трек Piano Quintet in G Major, Op. 76: III. Romanza. Andantino molto Cantabile

Piano Quintet in G Major, Op. 76: III. Romanza. Andantino molto Cantabile

Nepomuk Fortepiano Quintet

Onslow: Piano Quintets, Op. 70 & Op.76

6:57

7

Трек Piano Quintet in G Major, Op. 76: IV. Finale "le coup de Vent"

Piano Quintet in G Major, Op. 76: IV. Finale "le coup de Vent"

Nepomuk Fortepiano Quintet

Onslow: Piano Quintets, Op. 70 & Op.76

7:10

Информация о правообладателе: Brilliant Classics
