Tommaso Mazzoletti

Tommaso Mazzoletti

Сингл  ·  2022

Yon: Complete Organ Music, Vol. 2

#Классическая
Tommaso Mazzoletti

Артист

Tommaso Mazzoletti

Релиз Yon: Complete Organ Music, Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Concerto gregoriano in A Minor: I. Introduzione ed Allegro

Concerto gregoriano in A Minor: I. Introduzione ed Allegro

Tommaso Mazzoletti

Yon: Complete Organ Music, Vol. 2

9:39

2

Трек Concerto gregoriano in A Minor: II. Adagio

Concerto gregoriano in A Minor: II. Adagio

Tommaso Mazzoletti

Yon: Complete Organ Music, Vol. 2

6:12

3

Трек Concerto gregoriano in A Minor: III. Scherzo

Concerto gregoriano in A Minor: III. Scherzo

Tommaso Mazzoletti

Yon: Complete Organ Music, Vol. 2

2:51

4

Трек Concerto gregoriano in A Minor: IV. Finale

Concerto gregoriano in A Minor: IV. Finale

Tommaso Mazzoletti

Yon: Complete Organ Music, Vol. 2

10:11

5

Трек Cristo trionfante - Easter Processional

Cristo trionfante - Easter Processional

Tommaso Mazzoletti

Yon: Complete Organ Music, Vol. 2

4:45

6

Трек Hymn of Glory

Hymn of Glory

Tommaso Mazzoletti

Yon: Complete Organ Music, Vol. 2

9:37

7

Трек 3 Composition for Organ: I. Prelude-Pastorale "dies est Lætitæ"

3 Composition for Organ: I. Prelude-Pastorale "dies est Lætitæ"

Tommaso Mazzoletti

Yon: Complete Organ Music, Vol. 2

9:05

8

Трек Pastorale Sorrentina

Pastorale Sorrentina

Tommaso Mazzoletti

Yon: Complete Organ Music, Vol. 2

3:33

9

Трек Marche Pastorale

Marche Pastorale

Tommaso Mazzoletti

Yon: Complete Organ Music, Vol. 2

2:24

10

Трек Pastorale

Pastorale

Tommaso Mazzoletti

Yon: Complete Organ Music, Vol. 2

3:34

11

Трек Christmas in Sicily - Natale in Sicilia

Christmas in Sicily - Natale in Sicilia

Tommaso Mazzoletti

Yon: Complete Organ Music, Vol. 2

4:38

12

Трек Advent Suite "First Religious Suite for Organ": I. Prelude

Advent Suite "First Religious Suite for Organ": I. Prelude

Tommaso Mazzoletti

Yon: Complete Organ Music, Vol. 2

4:07

13

Трек Advent Suite "First Religious Suite for Organ": II. Introit "Veni Immanuel"

Advent Suite "First Religious Suite for Organ": II. Introit "Veni Immanuel"

Tommaso Mazzoletti

Yon: Complete Organ Music, Vol. 2

2:23

14

Трек Advent Suite "First Religious Suite for Organ": III. Offertory "Veni Domine"

Advent Suite "First Religious Suite for Organ": III. Offertory "Veni Domine"

Tommaso Mazzoletti

Yon: Complete Organ Music, Vol. 2

2:26

15

Трек Advent Suite "First Religious Suite for Organ": IV. Communion "Ave Maria"

Advent Suite "First Religious Suite for Organ": IV. Communion "Ave Maria"

Tommaso Mazzoletti

Yon: Complete Organ Music, Vol. 2

2:58

16

Трек Advent Suite "First Religious Suite for Organ": V. Finale, Toccata on the Gregorian Hymn "Creator alme Siderunt"

Advent Suite "First Religious Suite for Organ": V. Finale, Toccata on the Gregorian Hymn "Creator alme Siderunt"

Tommaso Mazzoletti

Yon: Complete Organ Music, Vol. 2

3:48

17

Трек Gesù Bambino

Gesù Bambino

Tommaso Mazzoletti

Yon: Complete Organ Music, Vol. 2

4:38

Информация о правообладателе: Brilliant Classics
