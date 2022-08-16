О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

KURTG

KURTG

Сингл  ·  2022

Okay (Prod. By MUMBLE BOOST)

#Хип-хоп
Релиз Okay (Prod. By MUMBLE BOOST)

1

Трек Okay (Prod. By MUMBLE BOOST)

Okay (Prod. By MUMBLE BOOST)

Okay (Prod. By MUMBLE BOOST)

2:12

Информация о правообладателе: jealous records
Релиз Лучшая Подруга (Prod. By MUMBLE BOOST)
Лучшая Подруга (Prod. By MUMBLE BOOST)2022 · Сингл · KURTG
Релиз Mustang Ford (Prod. By Mumble Boost)
Mustang Ford (Prod. By Mumble Boost)2022 · Сингл · KURTG
Релиз Baby COW (Prod. By MUMBLE BOOST)
Baby COW (Prod. By MUMBLE BOOST)2022 · Сингл · KURTG
Релиз Okay (Prod. By MUMBLE BOOST)
Okay (Prod. By MUMBLE BOOST)2022 · Сингл · KURTG
Релиз Заверни меня в пакетик
Заверни меня в пакетик2021 · Сингл · KURTG
Релиз Меркантиль
Меркантиль2021 · Сингл · KURTG
Релиз Не понял
Не понял2021 · Сингл · KURTG
Релиз Unhappy
Unhappy2020 · Сингл · KURTG
Релиз High Price
High Price2020 · Сингл · KURTG
Релиз Main Hero
Main Hero2020 · Сингл · KURTG
Релиз Молодой
Молодой2020 · Сингл · KURTG
Релиз Делаю на #изи
Делаю на #изи2019 · Сингл · KURTG

