Igor Pumphonia

Igor Pumphonia

Альбом  ·  2022

Euphonia 44

#Хаус

3 лайка

Igor Pumphonia

Артист

Igor Pumphonia

Релиз Euphonia 44

#

Название

Альбом

1

Трек Aleysso (Original Mix)

Aleysso (Original Mix)

Igor Pumphonia

Euphonia 44

4:22

2

Трек Amazing (Original Mix)

Amazing (Original Mix)

Igor Pumphonia

Euphonia 44

5:03

3

Трек Astro Studio (Original Mix)

Astro Studio (Original Mix)

Igor Pumphonia

Euphonia 44

4:07

4

Трек De Tu Amor (Original Mix)

De Tu Amor (Original Mix)

Igor Pumphonia

Euphonia 44

3:18

5

Трек Do Not Squander Time (Original Mix)

Do Not Squander Time (Original Mix)

Igor Pumphonia

Euphonia 44

3:05

6

Трек Fancy (Original Mix)

Fancy (Original Mix)

Igor Pumphonia

Euphonia 44

4:36

7

Трек Suspicious Minds (Original Mix)

Suspicious Minds (Original Mix)

Igor Pumphonia

Euphonia 44

3:27

8

Трек Glamping (Original Mix)

Glamping (Original Mix)

Igor Pumphonia

Euphonia 44

4:01

9

Трек Never Look Back (Original Mix)

Never Look Back (Original Mix)

Igor Pumphonia

Euphonia 44

4:03

10

Трек One More Life (Original Mix)

One More Life (Original Mix)

Igor Pumphonia

Euphonia 44

4:16

11

Трек Rainy Night (Original Mix)

Rainy Night (Original Mix)

Igor Pumphonia

Euphonia 44

3:12

12

Трек De Tu Amor (Lite Chill Edit)

De Tu Amor (Lite Chill Edit)

Igor Pumphonia

Euphonia 44

3:36

13

Трек Rainy Night (Nu Disco Edit)

Rainy Night (Nu Disco Edit)

Igor Pumphonia

Euphonia 44

3:29

14

Трек Suspicious Minds (Lite Edit)

Suspicious Minds (Lite Edit)

Igor Pumphonia

Euphonia 44

3:28

Информация о правообладателе: ChillRecordsMusic
