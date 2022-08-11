О нас

Информация о правообладателе: Chello
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз عاشق الحنانة
عاشق الحنانة2024 · Сингл · احمد الشمري
Релиз مصلحجيه
مصلحجيه2024 · Сингл · احمد الشمري
Релиз أوبريت طيبه الغراف
أوبريت طيبه الغراف2023 · Сингл · علي العتابي
Релиз الصادق الامين
الصادق الامين2023 · Сингл · لؤي البغدادي
Релиз شيخ الهيل
شيخ الهيل2023 · Сингл · لؤي البغدادي
Релиз سلطان العرب
سلطان العرب2023 · Сингл · لؤي البغدادي
Релиз شيخ الحرب
شيخ الحرب2022 · Сингл · لؤي البغدادي
Релиз وحدي غريب
وحدي غريب2022 · Сингл · لؤي البغدادي
Релиз صياد الزلم
صياد الزلم2022 · Сингл · احمد الشمري
Релиз وعد شروكي
وعد شروكي2022 · Сингл · لؤي البغدادي
Релиз خمسين شمعة
خمسين شمعة2022 · Сингл · احمد الشمري
Релиз شيخ الرصاص
شيخ الرصاص2022 · Сингл · احمد الشمري
Релиз نموت عشره
نموت عشره2022 · Сингл · لؤي البغدادي
Релиз لتغيب عني
لتغيب عني2022 · Сингл · لؤي البغدادي

لؤي البغدادي
Артист

لؤي البغدادي

