О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Kxrumi

Kxrumi

Сингл  ·  2022

Забыл

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп

1 лайк

Kxrumi

Артист

Kxrumi

Релиз Забыл

#

Название

Альбом

1

Трек Забыл

Забыл

Kxrumi

Забыл

1:23

Информация о правообладателе: STRADA
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Akihabara
Akihabara2025 · Сингл · Kxrumi
Релиз Aurora
Aurora2025 · Сингл · Kxrumi
Релиз Dissolve it in your mind
Dissolve it in your mind2025 · Сингл · Kxrumi
Релиз Online
Online2025 · Сингл · Kxrumi
Релиз lovecore
lovecore2025 · Сингл · Kxrumi
Релиз mita.ex
mita.ex2025 · Сингл · Kxrumi
Релиз New 25 year
New 25 year2024 · Сингл · Kxrumi
Релиз Sorry
Sorry2024 · Сингл · Kxrumi
Релиз Это всё не так
Это всё не так2024 · Сингл · Kxrumi
Релиз Холодно
Холодно2024 · Сингл · Kxrumi
Релиз Neko Chan
Neko Chan2024 · Сингл · Kxrumi
Релиз I'm getting worse
I'm getting worse2024 · Сингл · Kxrumi
Релиз Батареи
Батареи2024 · Сингл · Kxrumi
Релиз Exort
Exort2024 · Сингл · Kxrumi

Похожие артисты

Kxrumi
Артист

Kxrumi

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож