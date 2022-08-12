О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

NEHISI

NEHISI

,

Klime MC

Сингл  ·  2022

Утекай

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп
NEHISI

Артист

NEHISI

Релиз Утекай

#

Название

Альбом

1

Трек Утекай

Утекай

NEHISI

,

Klime MC

Утекай

2:13

Информация о правообладателе: Sunrise Sound
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

