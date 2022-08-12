О нас

Bass

Bass

,

Baskach07

Альбом  ·  2022

Bassкачество Final

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп

1 лайк

Bass

Артист

Bass

Релиз Bassкачество Final

#

Название

Альбом

1

Трек Овчинские войска (Prod. By SDAbts)

Овчинские войска (Prod. By SDAbts)

Bass

,

Baskach07

Bassкачество Final

1:58

2

Трек Не беда (Prod. By SDAbts)

Не беда (Prod. By SDAbts)

Bass

,

Baskach07

Bassкачество Final

2:17

3

Трек Закупил (Prod. By SDAbts)

Закупил (Prod. By SDAbts)

Bass

,

Baskach07

,

Sai?

Bassкачество Final

2:45

4

Трек Достал буст (Prod. By SDAbts)

Достал буст (Prod. By SDAbts)

Bass

,

Baskach07

Bassкачество Final

1:42

5

Трек Тает Ice (Prod. By SDAbts)

Тает Ice (Prod. By SDAbts)

Bass

,

Baskach07

,

dasfg777

,

SDAbts

,

AKS J

Bassкачество Final

2:27

6

Трек Baskach07 навалил (Prod. By SDAbts)

Baskach07 навалил (Prod. By SDAbts)

Bass

,

Baskach07

Bassкачество Final

1:40

7

Трек Мишка в лесу (Prod. By SDAbts)

Мишка в лесу (Prod. By SDAbts)

Bass

,

Baskach07

Bassкачество Final

1:36

8

Трек Такой (Prod. By SDAbts)

Такой (Prod. By SDAbts)

Bass

,

Baskach07

Bassкачество Final

2:02

9

Трек Дубай (Prod. By SDAbts)

Дубай (Prod. By SDAbts)

Bass

,

Baskach07

Bassкачество Final

2:04

10

Трек Птица (Prod. By SDAbts)

Птица (Prod. By SDAbts)

Bass

,

Baskach07

Bassкачество Final

2:15

Информация о правообладателе: STRADA
