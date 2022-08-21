О нас

Richard Settlement

Richard Settlement

Сингл  ·  2022

Skriabin: 14 Preludes

#Классическая
Richard Settlement

Артист

Richard Settlement

Релиз Skriabin: 14 Preludes

#

Название

Альбом

1

Трек Five Preludes, Op. 15: No. 1 in A Major, Andante (Original Mix)

Five Preludes, Op. 15: No. 1 in A Major, Andante (Original Mix)

Richard Settlement

Skriabin: 14 Preludes

1:30

2

Трек Five Preludes, Op. 15: No. 2 in F-Sharp Minor, Vivo (Original Mix)

Five Preludes, Op. 15: No. 2 in F-Sharp Minor, Vivo (Original Mix)

Richard Settlement

Skriabin: 14 Preludes

1:00

3

Трек Five Preludes, Op. 15: No. 3 in E Major, Allegro Assai (Original Mix)

Five Preludes, Op. 15: No. 3 in E Major, Allegro Assai (Original Mix)

Richard Settlement

Skriabin: 14 Preludes

1:11

4

Трек Five Preludes, Op. 15: No. 4 in E Major, Andantino (Original Mix)

Five Preludes, Op. 15: No. 4 in E Major, Andantino (Original Mix)

Richard Settlement

Skriabin: 14 Preludes

1:18

5

Трек Five Preludes, Op. 15: No. 5 in C-Sharp Minor, Andante (Original Mix)

Five Preludes, Op. 15: No. 5 in C-Sharp Minor, Andante (Original Mix)

Richard Settlement

Skriabin: 14 Preludes

1:17

6

Трек 24 Preludes, Op. 11: No. 13 in G-Flat Major, Lento (Original Mix)

24 Preludes, Op. 11: No. 13 in G-Flat Major, Lento (Original Mix)

Richard Settlement

Skriabin: 14 Preludes

1:40

7

Трек 24 Preludes, Op. 11: No. 15 in D-Flat Major, Lento (Original Mix)

24 Preludes, Op. 11: No. 15 in D-Flat Major, Lento (Original Mix)

Richard Settlement

Skriabin: 14 Preludes

2:04

8

Трек 24 Preludes, Op. 11: No. 16 in B-Flat Minor, Misterioso (Original Mix)

24 Preludes, Op. 11: No. 16 in B-Flat Minor, Misterioso (Original Mix)

Richard Settlement

Skriabin: 14 Preludes

1:19

9

Трек 24 Preludes, Op. 11: No. 17 in A-Flat Major, Allegretto (Original Mix)

24 Preludes, Op. 11: No. 17 in A-Flat Major, Allegretto (Original Mix)

Richard Settlement

Skriabin: 14 Preludes

0:33

10

Трек 24 Preludes, Op. 11: No. 20 in C Minor, Appassionato (Original Mix)

24 Preludes, Op. 11: No. 20 in C Minor, Appassionato (Original Mix)

Richard Settlement

Skriabin: 14 Preludes

0:54

11

Трек 24 Preludes, Op. 11: No. 21 in B-Flat Major, Andante (Original Mix)

24 Preludes, Op. 11: No. 21 in B-Flat Major, Andante (Original Mix)

Richard Settlement

Skriabin: 14 Preludes

1:35

12

Трек 24 Preludes, Op. 11: No. 22 in G Minor, Lento (Original Mix)

24 Preludes, Op. 11: No. 22 in G Minor, Lento (Original Mix)

Richard Settlement

Skriabin: 14 Preludes

0:55

13

Трек 24 Preludes, Op. 11: No. 23 in F Major, Vivo (Original Mix)

24 Preludes, Op. 11: No. 23 in F Major, Vivo (Original Mix)

Richard Settlement

Skriabin: 14 Preludes

0:30

14

Трек 24 Preludes, Op. 11: No. 24 in D Minor, Presto (Original Mix)

24 Preludes, Op. 11: No. 24 in D Minor, Presto (Original Mix)

Richard Settlement

Skriabin: 14 Preludes

0:44

Информация о правообладателе: Digital Music Production
Волна по релизу

