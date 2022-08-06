О нас

Show Small 2004

Show Small 2004

Альбом  ·  2022

Flexico BANDANA

Контент 18+

#Хип-хоп
Show Small 2004

Артист

Show Small 2004

Релиз Flexico BANDANA

#

Название

Альбом

1

Трек Bandana on the beat (Intro)

Bandana on the beat (Intro)

Show Small 2004

Flexico BANDANA

2:35

2

Трек Воскресшие из небытия

Воскресшие из небытия

Show Small 2004

Flexico BANDANA

2:12

3

Трек Cadilac (Prod. By virtualtearss)

Cadilac (Prod. By virtualtearss)

Show Small 2004

Flexico BANDANA

2:35

4

Трек My story

My story

Show Small 2004

Flexico BANDANA

3:01

5

Трек Bandana Freestyle (Prod. By virtualtearss)

Bandana Freestyle (Prod. By virtualtearss)

Show Small 2004

Flexico BANDANA

1:45

6

Трек Принцessa

Принцessa

Show Small 2004

Flexico BANDANA

1:29

7

Трек Я просто хочу всем доказать

Я просто хочу всем доказать

Show Small 2004

Flexico BANDANA

3:28

8

Трек Не могу жить без тебя

Не могу жить без тебя

Show Small 2004

Flexico BANDANA

2:16

9

Трек Цветы

Цветы

Show Small 2004

Flexico BANDANA

2:20

10

Трек Baby

Baby

Show Small 2004

Flexico BANDANA

2:29

11

Трек Приснись

Приснись

Show Small 2004

Flexico BANDANA

3:00

12

Трек Медлячок

Медлячок

Show Small 2004

Flexico BANDANA

3:19

13

Трек Music Business

Music Business

Show Small 2004

Flexico BANDANA

1:46

14

Трек На хайпе

На хайпе

Show Small 2004

Flexico BANDANA

2:03

15

Трек Помню (Outro)

Помню (Outro)

Show Small 2004

Flexico BANDANA

3:01

Информация о правообладателе: 2Small Records
