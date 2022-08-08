О нас

Вещие Ослы

Вещие Ослы

Альбом  ·  2022

Безнадёжность

Контент 18+

#Альтернативный рок

32 лайка

Вещие Ослы

Артист

Вещие Ослы

Релиз Безнадёжность

#

Название

Альбом

1

Трек Трудно быть богом

Трудно быть богом

Вещие Ослы

Безнадёжность

2:45

2

Трек Моя маленькая дрянь

Моя маленькая дрянь

Вещие Ослы

Безнадёжность

3:01

3

Трек Я буду рядом с тобой

Я буду рядом с тобой

Вещие Ослы

Безнадёжность

4:37

4

Трек Когда я его видал

Когда я его видал

Вещие Ослы

Безнадёжность

4:25

5

Трек Падал прошлогодний снег

Падал прошлогодний снег

Вещие Ослы

Безнадёжность

3:58

6

Трек Ботинки

Ботинки

Вещие Ослы

Безнадёжность

2:17

7

Трек Любимые подонки

Любимые подонки

Вещие Ослы

Безнадёжность

1:14

8

Трек Президент

Президент

Вещие Ослы

Безнадёжность

3:32

9

Трек Ошибка

Ошибка

Вещие Ослы

Безнадёжность

3:59

10

Трек Художник

Художник

Вещие Ослы

Безнадёжность

5:40

11

Трек Режим ожидания

Режим ожидания

Вещие Ослы

Безнадёжность

0:46

12

Трек Безнадёжность

Безнадёжность

Вещие Ослы

Безнадёжность

4:38

13

Трек Никак

Никак

Вещие Ослы

Безнадёжность

3:05

Информация о правообладателе: ICONIC PROMO
