Nu vreau razbunare

2024 · Сингл · Nicusor Guta

CE INIMA DE GHEATA

2024 · Сингл · Nicusor Guta

Soarta daca vrea

2024 · Сингл · Nicusor Guta

DE CE VREI SA MA UMILESC

2024 · Сингл · Nicusor Guta

Spania

2024 · Сингл · Nicusor Guta

NU VREAU AUR

2024 · Сингл · Nicusor Guta

Atâtea lacrimi

2024 · Сингл · Nicusor Guta

Du-te dacă vrei să pleci

2024 · Сингл · Nicusor Guta

Au luat duşmanii mei locurile doi şi trei

2024 · Сингл · Nicusor Guta

FEMEIE AMAGITOARE

2024 · Сингл · Nicusor Guta

Mulţi ar vrea să-mi ia norocul

2024 · Сингл · Nicusor Guta

Soarta daca vrea

2024 · Сингл · Nicusor Guta

Atât de greu mie să te iert

2024 · Сингл · Nicusor Guta

CE INIMA DE GHEATA