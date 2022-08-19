О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Dik Key

Dik Key

Сингл  ·  2022

Атакует

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп
Dik Key

Артист

Dik Key

Релиз Атакует

#

Название

Альбом

1

Трек Атакует

Атакует

Dik Key

Атакует

2:35

Информация о правообладателе: Trillian Digital
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз ОВЗВ
ОВЗВ2025 · Сингл · NekiyWell
Релиз Сигарета Космос
Сигарета Космос2025 · Сингл · Dik Key
Релиз Звонок
Звонок2025 · Сингл · Dik Key
Релиз За стеной
За стеной2025 · Сингл · Dik Key
Релиз Танцуй со мной
Танцуй со мной2024 · Сингл · Dik Key
Релиз Алло
Алло2024 · Сингл · Dik Key
Релиз Глупая девочка
Глупая девочка2024 · Сингл · Dik Key
Релиз СТОРИС
СТОРИС2024 · Сингл · Dik Key
Релиз 100 минут
100 минут2024 · Сингл · Dik Key
Релиз Слёзы
Слёзы2024 · Сингл · Dik Key
Релиз 23 КАРАТА
23 КАРАТА2024 · Сингл · Dik Key
Релиз РЯДОМ
РЯДОМ2024 · Сингл · Dik Key
Релиз СКАЗАТЬ
СКАЗАТЬ2023 · Сингл · Dik Key
Релиз ОКЕАН
ОКЕАН2023 · Сингл · Dik Key

Похожие артисты

Dik Key
Артист

Dik Key

Venst
Артист

Venst

Нюдовый Чёс
Артист

Нюдовый Чёс

Chernikovskaya Hata
Артист

Chernikovskaya Hata

Илья Манга
Артист

Илья Манга

Панелька
Артист

Панелька

Sizor
Артист

Sizor

PERMSKY KRAY
Артист

PERMSKY KRAY

апофеоз тоски
Артист

апофеоз тоски

юность грома
Артист

юность грома

Пасош
Артист

Пасош

Ploho
Артист

Ploho

Несогласие
Артист

Несогласие