О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

SXKURX

SXKURX

Сингл  ·  2022

Melancholia

#Электроника
SXKURX

Артист

SXKURX

Релиз Melancholia

#

Название

Альбом

1

Трек Melancholia

Melancholia

SXKURX

Melancholia

2:43

Информация о правообладателе: LIGHT DISTRIBUTION
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Reborn
Reborn2024 · Альбом · SXKURX
Релиз CRY OF DESPAIR
CRY OF DESPAIR2022 · Сингл · UN4N8WN
Релиз Melancholia
Melancholia2022 · Сингл · SXKURX
Релиз Confusion of Feelings
Confusion of Feelings2022 · Альбом · SXKURX
Релиз Distortion Mix Tape
Distortion Mix Tape2022 · Сингл · GHO6TBXSTA
Релиз Night Tokyo
Night Tokyo2022 · Сингл · SXKURX
Релиз Dont Die My Hope (Slowed + Reverb)
Dont Die My Hope (Slowed + Reverb)2022 · Сингл · SXKURX
Релиз I Dream of You
I Dream of You2021 · Сингл · SXKURX
Релиз Dont Die My Hope
Dont Die My Hope2021 · Сингл · SXKURX
Релиз Distortion
Distortion2021 · Сингл · SXKURX
Релиз Univers of the Past
Univers of the Past2021 · Альбом · SXKURX
Релиз Body Parts
Body Parts2021 · Сингл · lolare
Релиз Endless Love
Endless Love2021 · Сингл · SXKURX
Релиз The Next Stage of Development
The Next Stage of Development2021 · Сингл · SXKURX

Похожие альбомы

Релиз METROPOLISES CRY
METROPOLISES CRY2023 · Альбом · LXST CXNTURY
Релиз Don't Dwell (Slowed)
Don't Dwell (Slowed)2021 · Сингл · barnacle boi
Релиз 4Ever Young
4Ever Young2015 · Сингл · GRXGVR
Релиз Expression
Expression2022 · Сингл · my!lane
Релиз goodbye, i run away
goodbye, i run away2021 · Сингл · Niteboi
Релиз i remember everything not existed before
i remember everything not existed before2024 · Сингл · FINIVOID
Релиз Fukkatsu
Fukkatsu2021 · Альбом · 悪鬼(Akki)
Релиз Lvl
Lvl2017 · Альбом · Lubetsky
Релиз chrysalis
chrysalis2024 · Сингл · Øneheart
Релиз We Need Changes
We Need Changes2021 · Альбом · V21
Релиз Saturn
Saturn2022 · Сингл · SUYDON
Релиз Paranoia
Paranoia2023 · Сингл · VEL94EV
Релиз Night City
Night City2024 · Альбом · LXST GRED
Релиз siberian luv
siberian luv2022 · Сингл · Obscuraboy

Похожие артисты

SXKURX
Артист

SXKURX

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож