Альбом · 2022
Bilemezdim
Другие альбомы исполнителя
Nasıl İnandım Sözüne2024 · Сингл · Worry
Çığlık Senfonisi 22023 · Альбом · Aspova
BİR TELEFON2023 · Сингл · Aspova
SERT2023 · Сингл · Aspova
TUZAK2023 · Сингл · Aspova
Masal Kanunu2023 · Сингл · Aspova
Çığlık Senfonisi 12022 · Альбом · Aspova
Fil İnadı2022 · Сингл · Aspova
İSTEMEM2022 · Сингл · Hidra
Bilemezdim2022 · Альбом · Aspova
Tadı Viski2022 · Альбом · Aspova
S Y N T H W A V E2022 · Альбом · Aspova
Yana Yana2021 · Альбом · Aspova
BANANE2021 · Альбом · Aspova