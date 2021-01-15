О нас

Various Artists

Various Artists

Альбом  ·  2021

A Pretty Girl Is Like a Melody

#R&B
Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз A Pretty Girl Is Like a Melody

#

Название

Альбом

1

Трек It's a Lovely Day Tomorrow

It's a Lovely Day Tomorrow

Jack Hylton & His Orchestra

A Pretty Girl Is Like a Melody

2:53

2

Трек I Poured My Heart Into a Song

I Poured My Heart Into a Song

Jack Hylton & His Orchestra

A Pretty Girl Is Like a Melody

3:31

3

Трек A Pretty Girl Is Like a Melody

A Pretty Girl Is Like a Melody

Roy Fox & His Orchestra

A Pretty Girl Is Like a Melody

3:17

4

Трек A Pretty Girl Is Like a Melody

A Pretty Girl Is Like a Melody

Billy Cotton & His Band

A Pretty Girl Is Like a Melody

3:12

5

Трек Home Again Blues

Home Again Blues

Harry Roy And His Orchestra

A Pretty Girl Is Like a Melody

3:10

6

Трек I Used to Be Colour Blind

I Used to Be Colour Blind

Carroll Gibbons

,

The Savoy Hotel Orpheans

A Pretty Girl Is Like a Melody

2:59

7

Трек I've Got My Love to Keep Me Warm

I've Got My Love to Keep Me Warm

Carroll Gibbons

,

The Savoy Hotel Orpheans

A Pretty Girl Is Like a Melody

3:06

8

Трек Now It Can Be Told

Now It Can Be Told

Joe Loss & His Band

A Pretty Girl Is Like a Melody

3:22

9

Трек Now It Can Be Told Everybody's Doing It Now (Alexander's Ragtime Band-Section)

Now It Can Be Told Everybody's Doing It Now (Alexander's Ragtime Band-Section)

Joe Loss & His Band

A Pretty Girl Is Like a Melody

3:03

10

Трек Alexander's Ragtime Band

Alexander's Ragtime Band

Joe Loss & His Band

A Pretty Girl Is Like a Melody

3:06

11

Трек Change Partners

Change Partners

Jack Hylton & His Orchestra

A Pretty Girl Is Like a Melody

3:08

12

Трек Change Partners

Change Partners

Carroll Gibbons

,

The Savoy Hotel Orpheans

A Pretty Girl Is Like a Melody

3:10

13

Трек I Used to Be Colour Blind

I Used to Be Colour Blind

Jack Hylton & His Orchestra

A Pretty Girl Is Like a Melody

3:06

14

Трек Back to Back

Back to Back

Carroll Gibbons

,

The Savoy Hotel Orpheans

A Pretty Girl Is Like a Melody

3:09

15

Трек Slumming On the Park Avenue / You're Laughing At Me / He Ain't Got Rhythm / This Year's Kisses / I've Got My Love to Keep Me Warm / The Girl On the Police Gazette (On the Avenue - Selection 1&2)

Slumming On the Park Avenue / You're Laughing At Me / He Ain't Got Rhythm / This Year's Kisses / I've Got My Love to Keep Me Warm / The Girl On the Police Gazette (On the Avenue - Selection 1&2)

Carroll Gibbons

,

The Savoy Hotel Orpheans

A Pretty Girl Is Like a Melody

5:56

16

Трек A Pretty Girl Is Like a Melody

A Pretty Girl Is Like a Melody

Maurice Winnick And His Orchestra

A Pretty Girl Is Like a Melody

2:39

17

Трек An Old Fashioned Song Is Always New

An Old Fashioned Song Is Always New

Jack Hylton & His Orchestra

A Pretty Girl Is Like a Melody

3:24

18

Трек Let's Face the Music and Dance

Let's Face the Music and Dance

Billy Cotton & His Band

A Pretty Girl Is Like a Melody

3:07

19

Трек Let's Face the Music and Dance

Let's Face the Music and Dance

Carroll Gibbons

,

The Savoy Hotel Orpheans

A Pretty Girl Is Like a Melody

3:03

Информация о правообладателе: Studio Jewels
