Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Информация о правообладателе: SLIVKI DISTRUBITION
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз LILY CLUB
LILY CLUB2024 · Сингл · VeelSay
Релиз Правда
Правда2024 · Сингл · VeelSay
Релиз the Flow
the Flow2024 · Сингл · VeelSay
Релиз FxP
FxP2023 · Сингл · VeelSay
Релиз DM
DM2023 · Сингл · VeelSay
Релиз don't play
don't play2023 · Сингл · VeelSay
Релиз lily on the neck.
lily on the neck.2023 · Альбом · VeelSay
Релиз ferrari
ferrari2023 · Сингл · VeelSay
Релиз Выпендрёжник
Выпендрёжник2022 · Сингл · VeelSay
Релиз Lovely (Prod. By Breakoiner)
Lovely (Prod. By Breakoiner)2022 · Сингл · VeelSay
Релиз Манекен
Манекен2021 · Сингл · VeelSay
Релиз Diabolus
Diabolus2021 · Сингл · VeelSay
Релиз Ты не такой (Freestyle)
Ты не такой (Freestyle)2021 · Сингл · VeelSay
Релиз Сделал
Сделал2021 · Альбом · VeelSay

