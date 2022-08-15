О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

The Vazeline

The Vazeline

Альбом  ·  2022

Подросткам плевать на весь мир

#Панк

8 лайков

The Vazeline

Артист

The Vazeline

Релиз Подросткам плевать на весь мир

#

Название

Альбом

1

Трек Кто я для тебя?

Кто я для тебя?

The Vazeline

Подросткам плевать на весь мир

2:50

2

Трек Подросткам плевать на весь мир

Подросткам плевать на весь мир

The Vazeline

Подросткам плевать на весь мир

2:48

3

Трек Чувства неверующих

Чувства неверующих

The Vazeline

Подросткам плевать на весь мир

2:31

4

Трек Завтра уже через час

Завтра уже через час

The Vazeline

Подросткам плевать на весь мир

3:02

5

Трек Где твой панк?

Где твой панк?

The Vazeline

Подросткам плевать на весь мир

3:46

6

Трек Хардкор семья

Хардкор семья

The Vazeline

Подросткам плевать на весь мир

2:44

7

Трек Лёд под ногами майора

Лёд под ногами майора

The Vazeline

Подросткам плевать на весь мир

2:32

8

Трек Inside My Shell

Inside My Shell

The Vazeline

Подросткам плевать на весь мир

3:00

9

Трек Отпускаю, прости

Отпускаю, прости

The Vazeline

Подросткам плевать на весь мир

3:39

Информация о правообладателе: Shark Music
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Русские панки
Русские панки2025 · Сингл · The Vazeline
Релиз Бог ближе
Бог ближе2025 · Сингл · The Vazeline
Релиз Акация
Акация2025 · Альбом · The Vazeline
Релиз Путь бойца информационного фронта
Путь бойца информационного фронта2025 · Сингл · Рейд!
Релиз Ангелы смерти
Ангелы смерти2025 · Сингл · The Vazeline
Релиз Панк для молодых
Панк для молодых2024 · Альбом · The Vazeline
Релиз Панки не танцуют танго
Панки не танцуют танго2024 · Сингл · The Vazeline
Релиз Скуф
Скуф2024 · Сингл · The Vazeline
Релиз Козырь
Козырь2024 · Сингл · Азон
Релиз Счастье со слезами
Счастье со слезами2024 · Сингл · The Vazeline
Релиз Когда вырасту стану панком
Когда вырасту стану панком2024 · Сингл · The Vazeline
Релиз Панк нас добьёт
Панк нас добьёт2024 · Сингл · The Vazeline
Релиз Гавань мертвецов
Гавань мертвецов2023 · Сингл · The Vazeline
Релиз Девочка-панк
Девочка-панк2023 · Сингл · The Vazeline

Похожие альбомы

Релиз Уже не тот
Уже не тот2021 · Альбом · Йорш
Релиз Реинкарнация
Реинкарнация2015 · Альбом · Бригадный подряд
Релиз Атомная романтика
Атомная романтика2019 · Альбом · Пурген
Релиз План Ломоносова II
План Ломоносова II2018 · Альбом · План Ломоносова
Релиз #новоестароезлое
#новоестароезлое2018 · Альбом · F.P.G
Релиз Счастье, Часть 2
Счастье, Часть 22020 · Альбом · Йорш
Релиз Реинкарнация
Реинкарнация2015 · Альбом · Бригадный подряд
Релиз Властелины вселенной
Властелины вселенной2006 · Альбом · Тараканы!
Релиз Larger Than… Live: 25th Anniversary Show
Larger Than… Live: 25th Anniversary Show2017 · Альбом · Тараканы!
Релиз #Нетпутиназад
#Нетпутиназад2019 · Альбом · Йорш
Релиз Ракеты из России
Ракеты из России2004 · Альбом · Тараканы!
Релиз Страна возможностей
Страна возможностей2011 · Альбом · Бригадный подряд
Релиз Протест деталей механизма
Протест деталей механизма2004 · Альбом · Пурген

Похожие артисты

The Vazeline
Артист

The Vazeline

Потомучто
Артист

Потомучто

Бригадный подряд
Артист

Бригадный подряд

F.P.G
Артист

F.P.G

KDRR
Артист

KDRR

Азон
Артист

Азон

Смех
Артист

Смех

CWT
Артист

CWT

Электропартизаны
Артист

Электропартизаны

Stay Away
Артист

Stay Away

Дёргать!
Артист

Дёргать!

Действуй!
Артист

Действуй!

ADDicted!
Артист

ADDicted!