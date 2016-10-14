О нас

Jack

Jack

&

Jointz

Альбом  ·  2016

Beaming Jointly with Delight

#Диско
Jack

Артист

Jack

Релиз Beaming Jointly with Delight

#

Название

Альбом

1

Трек Don't Let Me Be Misunderstood

Don't Let Me Be Misunderstood

Jack & Jointz

,

Scarlett Quinn

Beaming Jointly with Delight

4:07

2

Трек Shy Girl

Shy Girl

Jack & Jointz

,

Judith Menner

Beaming Jointly with Delight

4:07

3

Трек Flip

Flip

Jack & Jointz

,

Ashley Slater

Beaming Jointly with Delight

3:37

4

Трек I Still Believe in Love

I Still Believe in Love

Jack & Jointz

,

Red Star Lion

Beaming Jointly with Delight

4:07

5

Трек Running Life

Running Life

Jack & Jointz

,

Ashley Slater

Beaming Jointly with Delight

3:53

6

Трек Broken World

Broken World

Jack & Jointz

,

Ashley Slater

Beaming Jointly with Delight

5:02

7

Трек Feel the Pressure

Feel the Pressure

Jack & Jointz

,

Ashley Slater

,

Scarlett Quinn

Beaming Jointly with Delight

4:27

8

Трек Seventh Dimension

Seventh Dimension

Jack

,

Jointz

Beaming Jointly with Delight

4:40

9

Трек Lazy Day

Lazy Day

Jack & Jointz

,

Nadine Petry

Beaming Jointly with Delight

3:46

10

Трек Where the Music Is

Where the Music Is

Jack & Jointz

,

Ashley Slater

Beaming Jointly with Delight

3:32

11

Трек Smells Like Saltwater

Smells Like Saltwater

Jack

,

Jointz

Beaming Jointly with Delight

4:01

Информация о правообладателе: Sondae Records
