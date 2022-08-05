О нас

Ahmad Jamal

Ahmad Jamal

Альбом  ·  2022

Star Eyes

#Джаз

1 лайк

Ahmad Jamal

Артист

Ahmad Jamal

Релиз Star Eyes

#

Название

Альбом

1

Трек Star Eyes

Star Eyes

Ahmad Jamal

Star Eyes

5:55

2

Трек What Is This Thing Called Love

What Is This Thing Called Love

Ahmad Jamal

Star Eyes

6:04

3

Трек Time on My Hands

Time on My Hands

Ahmad Jamal

Star Eyes

1:35

4

Трек You're Blase

You're Blase

Ahmad Jamal

Star Eyes

3:28

5

Трек Angel Eyes

Angel Eyes

Ahmad Jamal

Star Eyes

4:08

6

Трек Falling in Love with Love

Falling in Love with Love

Ahmad Jamal

Star Eyes

4:20

7

Трек Like Someone in Love

Like Someone in Love

Ahmad Jamal

Star Eyes

2:46

8

Трек You Go to My Head

You Go to My Head

Ahmad Jamal

Star Eyes

10:56

9

Трек All of You

All of You

Ahmad Jamal

Star Eyes

5:00

10

Трек Night Mist Blues

Night Mist Blues

Ahmad Jamal

Star Eyes

7:02

11

Трек April in Paris

April in Paris

Ahmad Jamal

Star Eyes

4:09

12

Трек I'll Take Romance-My Funny Valentine

I'll Take Romance-My Funny Valentine

Ahmad Jamal

Star Eyes

6:17

13

Трек We Live in Two Different Worlds

We Live in Two Different Worlds

Ahmad Jamal

Star Eyes

4:30

14

Трек The Best Thing for You

The Best Thing for You

Ahmad Jamal

Star Eyes

4:39

15

Трек The Second Time Around

The Second Time Around

Ahmad Jamal

Star Eyes

4:15

Информация о правообладателе: Kenzo Records
