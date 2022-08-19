О нас

Bill Haley

Bill Haley

&

His Comets

Альбом  ·  2022

Oriental Rock

Bill Haley

Bill Haley

Релиз Oriental Rock

#

Название

Альбом

1

Трек Vive La Rock n Roll

Vive La Rock n Roll

Bill Haley

,

His Comets

Oriental Rock

2:13

2

Трек Come Rock with Me

Come Rock with Me

Bill Haley

,

His Comets

Oriental Rock

2:40

3

Трек Jamaica D. J.

Jamaica D. J.

Bill Haley

,

His Comets

Oriental Rock

2:39

4

Трек Piccadilly Rock

Piccadilly Rock

Bill Haley

,

His Comets

Oriental Rock

2:18

5

Трек Rockin' Matilda

Rockin' Matilda

Bill Haley

,

His Comets

Oriental Rock

2:40

6

Трек Rockin' Rollin' Schnitzlebank

Rockin' Rollin' Schnitzlebank

Bill Haley

,

His Comets

Oriental Rock

3:00

7

Трек Rockin' Rita

Rockin' Rita

Bill Haley

,

His Comets

Oriental Rock

2:14

8

Трек Pretty Alouette

Pretty Alouette

Bill Haley

,

His Comets

Oriental Rock

2:39

9

Трек Me Rock a Hula

Me Rock a Hula

Bill Haley

,

His Comets

Oriental Rock

2:15

10

Трек Wooden Shoe Rock

Wooden Shoe Rock

Bill Haley

,

His Comets

Oriental Rock

2:25

11

Трек Whoa Mabel!

Whoa Mabel!

Bill Haley

,

His Comets

Oriental Rock

2:27

12

Трек Ida, Sweet as Apple Cider

Ida, Sweet as Apple Cider

Bill Haley

,

His Comets

Oriental Rock

2:18

13

Трек Eloise

Eloise

Bill Haley

,

His Comets

Oriental Rock

2:27

14

Трек Dinah

Dinah

Bill Haley

,

His Comets

Oriental Rock

2:28

15

Трек Skinny Minnie

Skinny Minnie

Bill Haley

,

His Comets

Oriental Rock

2:59

16

Трек Mary Mary Lou

Mary Mary Lou

Bill Haley

,

His Comets

Oriental Rock

2:42

17

Трек Sweet Sue Just You

Sweet Sue Just You

Bill Haley

,

His Comets

Oriental Rock

2:15

18

Трек B. B. Betty

B. B. Betty

Bill Haley

,

His Comets

Oriental Rock

2:32

19

Трек Oriental Rock

Oriental Rock

Bill Haley

,

His Comets

Oriental Rock

2:41

20

Трек El Rock-O

El Rock-O

Bill Haley

,

His Comets

Oriental Rock

2:19

21

Трек Teenager's Mother

Teenager's Mother

Bill Haley

,

His Comets

Oriental Rock

2:19

22

Трек Don't Knock the Rock

Don't Knock the Rock

Bill Haley

,

His Comets

Oriental Rock

2:22

23

Трек Forty Cups of Coffee

Forty Cups of Coffee

Bill Haley

,

His Comets

Oriental Rock

2:37

24

Трек (You Hit the Wrong Note) Billy Goat

(You Hit the Wrong Note) Billy Goat

Bill Haley

,

His Comets

Oriental Rock

2:44

25

Трек Rockin' Rollin' Rover

Rockin' Rollin' Rover

Bill Haley

,

His Comets

Oriental Rock

2:28

26

Трек Charmaine

Charmaine

Bill Haley

,

His Comets

Oriental Rock

2:52

27

Трек Corinne Corinna

Corinne Corinna

Bill Haley

,

His Comets

Oriental Rock

2:27

28

Трек Marie

Marie

Bill Haley

,

His Comets

Oriental Rock

2:20

29

Трек Lean Jean

Lean Jean

Bill Haley

,

His Comets

Oriental Rock

2:36

Информация о правообладателе: Rabbit Musik
Волна по релизу
