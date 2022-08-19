О нас

Matt Monro

Matt Monro

Альбом  ·  2022

Stardust

#Электроника

1 лайк

Matt Monro

Артист

Matt Monro

Релиз Stardust

#

Название

Альбом

1

Трек Softly as I Leave You

Softly as I Leave You

Matt Monro

Stardust

3:23

2

Трек By the Way

By the Way

Matt Monro

Stardust

2:50

3

Трек Stardust

Stardust

Matt Monro

Stardust

2:23

4

Трек Small Fry

Small Fry

Matt Monro

Stardust

3:39

5

Трек How Little We Know

How Little We Know

Matt Monro

Stardust

2:14

6

Трек The Nearness of You

The Nearness of You

Matt Monro

Stardust

3:01

7

Трек Georgia on My Mind

Georgia on My Mind

Matt Monro

Stardust

4:31

8

Трек Is There Anything I Can Do

Is There Anything I Can Do

Matt Monro

Stardust

2:21

9

Трек When Love Comes Along

When Love Comes Along

Matt Monro

Stardust

2:22

10

Трек Tahiti

Tahiti

Matt Monro

Stardust

2:18

11

Трек My Love and Devotion

My Love and Devotion

Matt Monro

Stardust

3:00

12

Трек One Morning in May

One Morning in May

Matt Monro

Stardust

3:05

13

Трек I Get Along Without You Very Well

I Get Along Without You Very Well

Matt Monro

Stardust

3:59

14

Трек Memphis in June

Memphis in June

Matt Monro

Stardust

3:02

15

Трек I Guess It Was You All the Time

I Guess It Was You All the Time

Matt Monro

Stardust

1:55

16

Трек Blue Orchids

Blue Orchids

Matt Monro

Stardust

2:25

17

Трек Rocking Chair

Rocking Chair

Matt Monro

Stardust

3:52

18

Трек Skylark

Skylark

Matt Monro

Stardust

3:19

Информация о правообладателе: Rabbit Musik
