Carl Perkins

Carl Perkins

Альбом  ·  2022

Your True Love

#Рок
Carl Perkins

Артист

Carl Perkins

Релиз Your True Love

#

Название

Альбом

1

Трек Your True Love

Your True Love

Carl Perkins

Your True Love

2:46

2

Трек Levi Jacket

Levi Jacket

Carl Perkins

Your True Love

2:14

3

Трек Dixie Fried

Dixie Fried

Carl Perkins

Your True Love

2:26

4

Трек Let the Jukebox Keep on Playing

Let the Jukebox Keep on Playing

Carl Perkins

Your True Love

2:53

5

Трек All Mama's Children

All Mama's Children

Carl Perkins

Your True Love

2:08

6

Трек Sure to Fall

Sure to Fall

Carl Perkins

Your True Love

2:32

7

Трек Blue Suede Shoes

Blue Suede Shoes

Carl Perkins

Your True Love

2:15

8

Трек That's Right

That's Right

Carl Perkins

Your True Love

2:50

9

Трек Matchbox

Matchbox

Carl Perkins

Your True Love

2:09

10

Трек Tennessee

Tennessee

Carl Perkins

Your True Love

3:04

11

Трек Forever Yours

Forever Yours

Carl Perkins

Your True Love

2:39

12

Трек Glad All Over

Glad All Over

Carl Perkins

Your True Love

1:42

13

Трек I'm Sorry I'm Not Sorry

I'm Sorry I'm Not Sorry

Carl Perkins

Your True Love

2:27

14

Трек Movie Magg

Movie Magg

Carl Perkins

Your True Love

2:11

15

Трек Lend Me Your Comb

Lend Me Your Comb

Carl Perkins

Your True Love

1:59

16

Трек Pink Pedal Pushers

Pink Pedal Pushers

Carl Perkins

Your True Love

2:37

17

Трек Honey Don't

Honey Don't

Carl Perkins

Your True Love

2:52

18

Трек Turn Around

Turn Around

Carl Perkins

Your True Love

2:58

19

Трек Pop Let Me Have the Car

Pop Let Me Have the Car

Carl Perkins

Your True Love

2:14

20

Трек Jive After Five

Jive After Five

Carl Perkins

Your True Love

2:21

21

Трек Boppin' the Blues

Boppin' the Blues

Carl Perkins

Your True Love

2:50

22

Трек Gone Gone Gone

Gone Gone Gone

Carl Perkins

Your True Love

2:38

Информация о правообладателе: Rabbit Musik
