Найти трек, подкаст, книгу...

Burl Ives

Burl Ives

Альбом  ·  2022

Empty Saddles

Burl Ives

Артист

Burl Ives

Релиз Empty Saddles

#

Название

Альбом

1

Трек Empty Saddles

Empty Saddles

Burl Ives

Empty Saddles

2:41

2

Трек A Little Bitty Tear

A Little Bitty Tear

Burl Ives

Empty Saddles

2:06

3

Трек Cool Water

Cool Water

Burl Ives

Empty Saddles

3:58

4

Трек Delia

Delia

Burl Ives

Empty Saddles

3:00

5

Трек The Long Black Veil

The Long Black Veil

Burl Ives

Empty Saddles

3:02

6

Трек The Almighty Dollar Bill

The Almighty Dollar Bill

Burl Ives

Empty Saddles

3:28

7

Трек Mama Don't Want No Peas An' Rice An' Coconut Oil

Mama Don't Want No Peas An' Rice An' Coconut Oil

Burl Ives

Empty Saddles

3:09

8

Трек Busted

Busted

Burl Ives

Empty Saddles

2:13

9

Трек Mocking Bird Hill

Mocking Bird Hill

Burl Ives

Empty Saddles

2:36

10

Трек Lenora, Let Your Hair Hang Down

Lenora, Let Your Hair Hang Down

Burl Ives

Empty Saddles

3:03

11

Трек Ninety Nine

Ninety Nine

Burl Ives

Empty Saddles

2:15

12

Трек I Ain't Comin' Home Tonight

I Ain't Comin' Home Tonight

Burl Ives

Empty Saddles

2:27

13

Трек The Moon Is High

The Moon Is High

Burl Ives

Empty Saddles

2:46

14

Трек Holding Hands for Joe

Holding Hands for Joe

Burl Ives

Empty Saddles

2:30

15

Трек Forty Hour Week

Forty Hour Week

Burl Ives

Empty Saddles

2:34

16

Трек What You Gonna Do Leroy

What You Gonna Do Leroy

Burl Ives

Empty Saddles

2:34

17

Трек Call Me Mr In-Between

Call Me Mr In-Between

Burl Ives

Empty Saddles

2:43

18

Трек The Last Roundup

The Last Roundup

Burl Ives

Empty Saddles

4:04

19

Трек Poor Boy in a Rich Mans Town

Poor Boy in a Rich Mans Town

Burl Ives

Empty Saddles

2:20

20

Трек The Blizzard

The Blizzard

Burl Ives

Empty Saddles

3:20

21

Трек How Do You Fall out of Love

How Do You Fall out of Love

Burl Ives

Empty Saddles

3:12

22

Трек Funny Way of Laughin

Funny Way of Laughin

Burl Ives

Empty Saddles

2:43

23

Трек My Chicken Ran Way to the Bush

My Chicken Ran Way to the Bush

Burl Ives

Empty Saddles

1:45

Информация о правообладателе: Kenzo Records
