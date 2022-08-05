О нас

Frank Sinatra

Frank Sinatra

Альбом  ·  2022

Without a Song

#Электроника

5 лайков

Frank Sinatra

Артист

Frank Sinatra

Релиз Without a Song

#

Название

Альбом

1

Трек Without a Song

Without a Song

Frank Sinatra

Without a Song

4:29

2

Трек Fools Rush In

Fools Rush In

Frank Sinatra

Without a Song

3:15

3

Трек The Sunshine of Your Smile

The Sunshine of Your Smile

Frank Sinatra

Without a Song

2:32

4

Трек I'll Be Seeing You

I'll Be Seeing You

Frank Sinatra

Without a Song

3:07

5

Трек There Are Such Things

There Are Such Things

Frank Sinatra

Without a Song

2:42

6

Трек All This and Heaven Too

All This and Heaven Too

Frank Sinatra

Without a Song

3:37

7

Трек Our Love Affair

Our Love Affair

Frank Sinatra

Without a Song

3:01

8

Трек I Never Let a Day Pass By

I Never Let a Day Pass By

Frank Sinatra

Without a Song

3:18

9

Трек Let's Get Away from It All

Let's Get Away from It All

Frank Sinatra

Without a Song

5:04

10

Трек Love Me as I Am

Love Me as I Am

Frank Sinatra

Without a Song

3:12

11

Трек Street of Dreams

Street of Dreams

Frank Sinatra

Without a Song

2:43

12

Трек I'll Never Smile Again

I'll Never Smile Again

Frank Sinatra

Without a Song

3:11

13

Трек Blue Skies

Blue Skies

Frank Sinatra

Without a Song

3:18

14

Трек Imagination

Imagination

Frank Sinatra

Without a Song

3:14

15

Трек Be Careful, It's My Heart

Be Careful, It's My Heart

Frank Sinatra

Without a Song

2:49

16

Трек Daybreak

Daybreak

Frank Sinatra

Without a Song

3:14

17

Трек You're Lonely and I'm Lonely

You're Lonely and I'm Lonely

Frank Sinatra

Without a Song

3:10

18

Трек Pale Moon

Pale Moon

Frank Sinatra

Without a Song

3:00

19

Трек You Lucky People You

You Lucky People You

Frank Sinatra

Without a Song

2:38

20

Трек Oh Look at Me Now

Oh Look at Me Now

Frank Sinatra

Without a Song

3:15

Информация о правообладателе: Rabbit Musik
