Anita O'Day

Anita O'Day

Альбом  ·  2022

Kick It (The Jezebel of Jazz)

#Джаз

2 лайка

Anita O'Day

Артист

Anita O'Day

Релиз Kick It (The Jezebel of Jazz)

#

Название

Альбом

1

Трек Kick It

Kick It

Anita O'Day

Kick It (The Jezebel of Jazz)

2:56

2

Трек Georgia on My Mind

Georgia on My Mind

Anita O'Day

Kick It (The Jezebel of Jazz)

2:52

3

Трек Slow Down

Slow Down

Anita O'Day

Kick It (The Jezebel of Jazz)

3:09

4

Трек Let Me off Uptown

Let Me off Uptown

Anita O'Day

Kick It (The Jezebel of Jazz)

3:02

5

Трек Gotta Be Gettin'

Gotta Be Gettin'

Anita O'Day

Kick It (The Jezebel of Jazz)

3:21

6

Трек Are You Livin' Old Man

Are You Livin' Old Man

Anita O'Day

Kick It (The Jezebel of Jazz)

2:55

7

Трек Just Like a Bit of South in North Carolina

Just Like a Bit of South in North Carolina

Anita O'Day

Kick It (The Jezebel of Jazz)

2:41

8

Трек The Walls Keep Talking

The Walls Keep Talking

Anita O'Day

Kick It (The Jezebel of Jazz)

2:47

9

Трек And Her Tears Flowed Like Wine

And Her Tears Flowed Like Wine

Anita O'Day

Kick It (The Jezebel of Jazz)

3:05

10

Трек Deep in the Blues

Deep in the Blues

Anita O'Day

Kick It (The Jezebel of Jazz)

3:19

11

Трек Bolero at the Savoy

Bolero at the Savoy

Anita O'Day

Kick It (The Jezebel of Jazz)

3:13

12

Трек Murder He Says

Murder He Says

Anita O'Day

Kick It (The Jezebel of Jazz)

3:19

13

Трек Travelin' Man

Travelin' Man

Anita O'Day

Kick It (The Jezebel of Jazz)

2:47

14

Трек Chickery Chick

Chickery Chick

Anita O'Day

Kick It (The Jezebel of Jazz)

2:55

15

Трек Boogie Blues

Boogie Blues

Anita O'Day

Kick It (The Jezebel of Jazz)

2:55

16

Трек I Want a Grown up Man

I Want a Grown up Man

Anita O'Day

Kick It (The Jezebel of Jazz)

3:23

Информация о правообладателе: Kenzo Records
