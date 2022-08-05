О нас

Ahmad Jamal

Ahmad Jamal

Альбом  ·  2022

Lover Man

#Джаз
Ahmad Jamal

Артист

Ahmad Jamal

Релиз Lover Man

#

Название

Альбом

1

Трек Lover Man

Lover Man

Ahmad Jamal

Lover Man

4:07

2

Трек Too Late Now

Too Late Now

Ahmad Jamal

Lover Man

2:30

3

Трек I'll Remember April

I'll Remember April

Ahmad Jamal

Lover Man

2:41

4

Трек Gone with the Wind

Gone with the Wind

Ahmad Jamal

Lover Man

3:24

5

Трек It Might as Well Be Spring

It Might as Well Be Spring

Ahmad Jamal

Lover Man

3:27

6

Трек Cherokee

Cherokee

Ahmad Jamal

Lover Man

3:39

7

Трек All the Things You Are

All the Things You Are

Ahmad Jamal

Lover Man

3:13

8

Трек Poor Butterfly

Poor Butterfly

Ahmad Jamal

Lover Man

3:39

9

Трек Billy Boy

Billy Boy

Ahmad Jamal

Lover Man

3:01

10

Трек My Funny Valentine

My Funny Valentine

Ahmad Jamal

Lover Man

3:25

11

Трек It's You or No One

It's You or No One

Ahmad Jamal

Lover Man

2:30

12

Трек They Can't Take That Away from Me

They Can't Take That Away from Me

Ahmad Jamal

Lover Man

4:45

13

Трек Who Cares

Who Cares

Ahmad Jamal

Lover Man

3:14

14

Трек Valentina

Valentina

Ahmad Jamal

Lover Man

2:22

15

Трек You Came a Long Way from St. Louis

You Came a Long Way from St. Louis

Ahmad Jamal

Lover Man

3:39

16

Трек Hallelujah

Hallelujah

Ahmad Jamal

Lover Man

2:09

17

Трек It's a Wonderful World

It's a Wonderful World

Ahmad Jamal

Lover Man

2:52

18

Трек Baia

Baia

Ahmad Jamal

Lover Man

4:02

19

Трек Tempo for Two

Tempo for Two

Ahmad Jamal

Lover Man

3:28

20

Трек Yesterdays

Yesterdays

Ahmad Jamal

Lover Man

2:58

21

Трек Ahmad's Waltz

Ahmad's Waltz

Ahmad Jamal

Lover Man

4:46

Информация о правообладателе: Kenzo Records
