MCR-T

MCR-T

Альбом  ·  2022

My Voice My Weapon of Choice

#Электроника

2 лайка

MCR-T

Артист

MCR-T

Релиз My Voice My Weapon of Choice

#

Название

Альбом

1

Трек I Am the Damager

I Am the Damager

MCR-T

My Voice My Weapon of Choice

3:15

2

Трек My Voice My Weapon of Choice

My Voice My Weapon of Choice

MCR-T

My Voice My Weapon of Choice

4:30

3

Трек 1Of1

1Of1

MCR-T

My Voice My Weapon of Choice

5:19

4

Трек Gogo Boy Girl

Gogo Boy Girl

MCR-T

My Voice My Weapon of Choice

4:24

5

Трек Fancy

Fancy

MCR-T

,

Catlaine

My Voice My Weapon of Choice

4:36

6

Трек Zeit Sie Rinnt

Zeit Sie Rinnt

MCR-T

My Voice My Weapon of Choice

2:30

7

Трек Zehlendorf Action Superstars

Zehlendorf Action Superstars

MCR-T

My Voice My Weapon of Choice

4:09

8

Трек Westberlin Bass

Westberlin Bass

MCR-T

My Voice My Weapon of Choice

3:53

9

Трек Ätzend

Ätzend

MCR-T

My Voice My Weapon of Choice

3:42

10

Трек (Skit) Suckafree Fm Call in Line

(Skit) Suckafree Fm Call in Line

MCR-T

My Voice My Weapon of Choice

5:02

11

Трек Make Ends Meet

Make Ends Meet

MCR-T

My Voice My Weapon of Choice

3:55

12

Трек Gangsta Garage Cypher

Gangsta Garage Cypher

MCR-T

My Voice My Weapon of Choice

5:13

13

Трек Idc Bout What You Think

Idc Bout What You Think

MCR-T

My Voice My Weapon of Choice

5:10

14

Трек Wenn Der Mond in Mein Herz Kracht

Wenn Der Mond in Mein Herz Kracht

MCR-T

My Voice My Weapon of Choice

3:48

15

Трек Breakfree

Breakfree

MCR-T

My Voice My Weapon of Choice

5:43

16

Трек Think of Me

Think of Me

MCR-T

My Voice My Weapon of Choice

5:56

Информация о правообладателе: Live From Earth Klub
