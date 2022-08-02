О нас

Various Artists

Various Artists

Альбом  ·  2022

Soft House Lounge 2022 (Summer Chill Soft House Music for Your Laidback Moments)

#Электроника
Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз Soft House Lounge 2022 (Summer Chill Soft House Music for Your Laidback Moments)

#

Название

Альбом

1

Трек Girls & Fairies (Poolside Mix)

Girls & Fairies (Poolside Mix)

Sebastien Busto

Soft House Lounge 2022 (Summer Chill Soft House Music for Your Laidback Moments)

5:51

2

Трек Gin-Tonic

Gin-Tonic

Lucas Dumont

Soft House Lounge 2022 (Summer Chill Soft House Music for Your Laidback Moments)

5:50

3

Трек Magic Memories of Love (Sunset Mix)

Magic Memories of Love (Sunset Mix)

Pat Meadows

Soft House Lounge 2022 (Summer Chill Soft House Music for Your Laidback Moments)

6:21

4

Трек Nightjar

Nightjar

Toshi Amonita

Soft House Lounge 2022 (Summer Chill Soft House Music for Your Laidback Moments)

5:48

5

Трек N-Joy (Rooftop Mix)

N-Joy (Rooftop Mix)

James Clark

Soft House Lounge 2022 (Summer Chill Soft House Music for Your Laidback Moments)

6:18

6

Трек It Should Be

It Should Be

Steve Paxson

Soft House Lounge 2022 (Summer Chill Soft House Music for Your Laidback Moments)

5:50

7

Трек Pure Love (Del Mar Chilout Mix)

Pure Love (Del Mar Chilout Mix)

José Martínez

Soft House Lounge 2022 (Summer Chill Soft House Music for Your Laidback Moments)

7:16

8

Трек No More

No More

Boral Orhan

Soft House Lounge 2022 (Summer Chill Soft House Music for Your Laidback Moments)

6:50

9

Трек Open Arms (Anatolia Mix)

Open Arms (Anatolia Mix)

Davide Siragusa

Soft House Lounge 2022 (Summer Chill Soft House Music for Your Laidback Moments)

6:54

10

Трек Soul Chase

Soul Chase

Stefano Mejuto

Soft House Lounge 2022 (Summer Chill Soft House Music for Your Laidback Moments)

5:51

11

Трек Come In (Purple Disco Mix)

Come In (Purple Disco Mix)

Kuniyuki Yost

Soft House Lounge 2022 (Summer Chill Soft House Music for Your Laidback Moments)

5:48

12

Трек Waves Day

Waves Day

Ray Shaw

Soft House Lounge 2022 (Summer Chill Soft House Music for Your Laidback Moments)

6:20

13

Трек Unbreakable

Unbreakable

ZacMills

Soft House Lounge 2022 (Summer Chill Soft House Music for Your Laidback Moments)

6:02

14

Трек Tainted Skin (Original Mix)

Tainted Skin (Original Mix)

Esteban Rodriguez

Soft House Lounge 2022 (Summer Chill Soft House Music for Your Laidback Moments)

5:51

15

Трек Two Turtles in a Bath

Two Turtles in a Bath

Degano Stussy

Soft House Lounge 2022 (Summer Chill Soft House Music for Your Laidback Moments)

5:58

16

Трек The Secret Kissing of the Sun and Es Vedrà

The Secret Kissing of the Sun and Es Vedrà

Felipa Mayta

Soft House Lounge 2022 (Summer Chill Soft House Music for Your Laidback Moments)

7:58

17

Трек Smooth

Smooth

Ray Shaw

Soft House Lounge 2022 (Summer Chill Soft House Music for Your Laidback Moments)

6:58

18

Трек Playing

Playing

José Martínez

Soft House Lounge 2022 (Summer Chill Soft House Music for Your Laidback Moments)

8:05

19

Трек Sunwaves

Sunwaves

Kevin Lamar

Soft House Lounge 2022 (Summer Chill Soft House Music for Your Laidback Moments)

5:20

20

Трек Night Life

Night Life

Davide Siragusa

Soft House Lounge 2022 (Summer Chill Soft House Music for Your Laidback Moments)

6:29

Информация о правообладателе: Colourizon
