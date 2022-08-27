О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Calm Music for Studying

Calm Music for Studying

,

Study Music

,

Study With Us

Альбом  ·  2022

Study Ambient Sounds

#Эмбиент
Calm Music for Studying

Артист

Calm Music for Studying

Релиз Study Ambient Sounds

#

Название

Альбом

1

Трек Dreaming Pads with Lofi Crackle

Dreaming Pads with Lofi Crackle

Calm Music for Studying

Study Ambient Sounds

3:23

2

Трек Spend Time

Spend Time

Calm Music for Studying

Study Ambient Sounds

2:04

3

Трек Study Beats, Pt. 2

Study Beats, Pt. 2

Study

,

U S

Study Ambient Sounds

1:16

4

Трек Study Beats, Pt. 3

Study Beats, Pt. 3

Study

,

U S

Study Ambient Sounds

1:16

5

Трек Study Beats, Pt. 4

Study Beats, Pt. 4

Study

,

U S

Study Ambient Sounds

1:19

6

Трек Study Beats, Pt. 5

Study Beats, Pt. 5

Study

,

U S

Study Ambient Sounds

1:32

7

Трек Study Beats, Pt. 6

Study Beats, Pt. 6

Study

,

U S

Study Ambient Sounds

1:02

8

Трек Study Beats, Pt. 9

Study Beats, Pt. 9

Study

,

U S

Study Ambient Sounds

1:22

9

Трек Study Beats, Pt. 10

Study Beats, Pt. 10

Study

,

U S

Study Ambient Sounds

1:39

10

Трек Study Beats, Pt. 12

Study Beats, Pt. 12

Study

,

U S

Study Ambient Sounds

1:25

11

Трек Study Beats, Pt. 14

Study Beats, Pt. 14

Study

,

U S

Study Ambient Sounds

2:48

12

Трек Study Beats, Pt. 15

Study Beats, Pt. 15

Study

,

U S

Study Ambient Sounds

2:08

13

Трек Study Beats, Pt. 16

Study Beats, Pt. 16

Study

,

U S

Study Ambient Sounds

1:49

14

Трек Study Beats, Pt. 18

Study Beats, Pt. 18

Study

,

U S

Study Ambient Sounds

1:25

15

Трек Study Beats, Pt. 19

Study Beats, Pt. 19

Study

,

U S

Study Ambient Sounds

1:21

16

Трек Ambient Opportunity

Ambient Opportunity

Calm Music for Studying

Study Ambient Sounds

1:36

17

Трек Generativity Ambient

Generativity Ambient

Calm Music for Studying

Study Ambient Sounds

2:00

18

Трек Cute Ambient

Cute Ambient

Calm Music for Studying

Study Ambient Sounds

2:12

19

Трек Gutsy Ambient

Gutsy Ambient

Calm Music for Studying

Study Ambient Sounds

3:15

20

Трек Intrinsic Ambient

Intrinsic Ambient

Calm Music for Studying

Study Ambient Sounds

1:35

21

Трек Justly Ambient

Justly Ambient

Calm Music for Studying

Study Ambient Sounds

1:18

22

Трек Fulfilling Ambient

Fulfilling Ambient

Calm Music for Studying

Study Ambient Sounds

1:55

23

Трек Ambient Maestro

Ambient Maestro

Calm Music for Studying

Study Ambient Sounds

1:25

24

Трек Effusing Ambient

Effusing Ambient

Calm Music for Studying

Study Ambient Sounds

1:09

25

Трек Ambient Diamond

Ambient Diamond

Calm Music for Studying

Study Ambient Sounds

2:36

26

Трек Embourgeoisement Ambient

Embourgeoisement Ambient

Calm Music for Studying

Study Ambient Sounds

2:37

27

Трек Plump Ambient

Plump Ambient

Calm Music for Studying

Study Ambient Sounds

1:43

28

Трек Razor-Sharp Ambient

Razor-Sharp Ambient

Calm Music for Studying

Study Ambient Sounds

1:51

29

Трек Ambient Gratefulness

Ambient Gratefulness

Calm Music for Studying

Study Ambient Sounds

1:40

30

Трек Quality-Assurance Ambient

Quality-Assurance Ambient

Calm Music for Studying

Study Ambient Sounds

2:12

31

Трек Perfevid Ambient

Perfevid Ambient

Calm Music for Studying

Study Ambient Sounds

2:34

32

Трек Ambient Official

Ambient Official

Calm Music for Studying

Study Ambient Sounds

1:46

33

Трек Kitty Ambient

Kitty Ambient

Calm Music for Studying

Study Ambient Sounds

1:54

Информация о правообладателе: Ambient 1 Records
