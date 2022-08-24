О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Soothing Music Academy

Soothing Music Academy

,

Music For Absolute Sleep

,

Lucid Dreaming Music

Альбом  ·  2022

Celestial Calm Ambient Sounds

#Эмбиент

1 лайк

Soothing Music Academy

Артист

Soothing Music Academy

Релиз Celestial Calm Ambient Sounds

#

Название

Альбом

1

Трек Accretion

Accretion

Soothing Music Academy

Celestial Calm Ambient Sounds

2:16

2

Трек Binary

Binary

Soothing Music Academy

Celestial Calm Ambient Sounds

1:52

3

Трек Bolide

Bolide

Soothing Music Academy

Celestial Calm Ambient Sounds

1:34

4

Трек Equinox

Equinox

Soothing Music Academy

Celestial Calm Ambient Sounds

1:14

5

Трек Luminosity

Luminosity

Soothing Music Academy

Celestial Calm Ambient Sounds

1:13

6

Трек Nebula

Nebula

Soothing Music Academy

Celestial Calm Ambient Sounds

1:28

7

Трек Obliquity

Obliquity

Soothing Music Academy

Celestial Calm Ambient Sounds

0:54

8

Трек Photosphere

Photosphere

Soothing Music Academy

Celestial Calm Ambient Sounds

3:44

9

Трек Retrograde

Retrograde

Soothing Music Academy

Celestial Calm Ambient Sounds

2:41

10

Трек Solar Eclipse

Solar Eclipse

Soothing Music Academy

Celestial Calm Ambient Sounds

2:31

11

Трек Sunspot

Sunspot

Soothing Music Academy

Celestial Calm Ambient Sounds

4:09

12

Трек Constellations

Constellations

Soothing Music Academy

Celestial Calm Ambient Sounds

3:25

13

Трек Cluster

Cluster

Soothing Music Academy

Celestial Calm Ambient Sounds

3:12

14

Трек Tektite

Tektite

Soothing Music Academy

Celestial Calm Ambient Sounds

2:20

15

Трек Umbra

Umbra

Soothing Music Academy

Celestial Calm Ambient Sounds

1:42

16

Трек Zenith

Zenith

Soothing Music Academy

Celestial Calm Ambient Sounds

2:12

17

Трек Aphelion

Aphelion

Soothing Music Academy

Celestial Calm Ambient Sounds

3:44

18

Трек Celestial Poles

Celestial Poles

Soothing Music Academy

Celestial Calm Ambient Sounds

4:15

19

Трек Comets

Comets

Soothing Music Academy

Celestial Calm Ambient Sounds

4:57

20

Трек Extragalactic

Extragalactic

Soothing Music Academy

Celestial Calm Ambient Sounds

4:42

21

Трек Magnetosphere

Magnetosphere

Soothing Music Academy

Celestial Calm Ambient Sounds

5:25

22

Трек Occultation

Occultation

Soothing Music Academy

Celestial Calm Ambient Sounds

3:02

23

Трек Parallax

Parallax

Soothing Music Academy

Celestial Calm Ambient Sounds

4:32

24

Трек Quasar

Quasar

Soothing Music Academy

Celestial Calm Ambient Sounds

4:35

25

Трек Supernova Remnants

Supernova Remnants

Soothing Music Academy

Celestial Calm Ambient Sounds

7:35

26

Трек Apogee

Apogee

Soothing Music Academy

Celestial Calm Ambient Sounds

5:12

27

Трек Protostar

Protostar

Music For Absolute Sleep

Celestial Calm Ambient Sounds

3:00

28

Трек Celestial Equator

Celestial Equator

Lucid Dreaming Music

Celestial Calm Ambient Sounds

1:48

29

Трек Virgo Cluster

Virgo Cluster

Music For Absolute Sleep

Celestial Calm Ambient Sounds

1:47

30

Трек Aurora

Aurora

Lucid Dreaming Music

Celestial Calm Ambient Sounds

1:29

Информация о правообладателе: Ambient 1 Records
