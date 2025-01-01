О нас

Worldwide Nature Studios

Worldwide Nature Studios

,

Sounds of Nature Noise

,

Water Soundscapes

Альбом  ·  2022

Feel the Nature

#Эмбиент
Worldwide Nature Studios

Артист

Worldwide Nature Studios

Релиз Feel the Nature

#

Название

Альбом

1

Трек Nature of Rain Summer

Nature of Rain Summer

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

1:25

2

Трек Nature Rain Status

Nature Rain Status

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

1:09

3

Трек Rainy Nature

Rainy Nature

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

1:22

4

Трек Last Rain Sounds

Last Rain Sounds

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

1:32

5

Трек Umbrella Rain

Umbrella Rain

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

1:18

6

Трек Nature Rain Umbrella

Nature Rain Umbrella

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

1:09

7

Трек Fiji Rain

Fiji Rain

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

1:14

8

Трек Stand by the Rain

Stand by the Rain

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

1:13

9

Трек Black Rain

Black Rain

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

1:03

10

Трек Flying Through Nature Rain

Flying Through Nature Rain

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

0:52

11

Трек Soft Rain and Bird Sounds

Soft Rain and Bird Sounds

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

1:20

12

Трек Nature Heavy Rain Images

Nature Heavy Rain Images

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

2:15

13

Трек Nature Rain Love

Nature Rain Love

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

1:15

14

Трек When Does a Rainbow Occur in Nature

When Does a Rainbow Occur in Nature

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

1:37

15

Трек Birds and Monsoon Rain

Birds and Monsoon Rain

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

1:53

16

Трек Outdoor Birds and Rain

Outdoor Birds and Rain

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

1:01

17

Трек Acid Rain and Nature Sounds

Acid Rain and Nature Sounds

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

1:20

18

Трек Rain and Forest Birds

Rain and Forest Birds

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

1:56

19

Трек Rainbow Forming Rain

Rainbow Forming Rain

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

1:32

20

Трек Birds out in the Rain

Birds out in the Rain

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

1:49

21

Трек Rain Affect Nature

Rain Affect Nature

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

1:00

22

Трек Ocean Rain Birds

Ocean Rain Birds

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

1:26

23

Трек Acid Rain

Acid Rain

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

0:51

24

Трек Mother Rain

Mother Rain

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

1:59

25

Трек Prime Ocean, Pt. 2

Prime Ocean, Pt. 2

Water Soundscapes

Feel the Nature

2:31

26

Трек Prime Ocean, Pt. 3

Prime Ocean, Pt. 3

Water Soundscapes

Feel the Nature

1:51

27

Трек Prime Ocean, Pt. 4

Prime Ocean, Pt. 4

Water Soundscapes

Feel the Nature

1:41

28

Трек Prime Ocean, Pt. 5

Prime Ocean, Pt. 5

Water Soundscapes

Feel the Nature

2:09

29

Трек Prime Ocean, Pt. 6

Prime Ocean, Pt. 6

Water Soundscapes

Feel the Nature

3:24

30

Трек Prime Ocean, Pt. 7

Prime Ocean, Pt. 7

Water Soundscapes

Feel the Nature

1:54

31

Трек Prime Ocean, Pt. 8

Prime Ocean, Pt. 8

Water Soundscapes

Feel the Nature

1:29

32

Трек Prime Ocean, Pt. 9

Prime Ocean, Pt. 9

Water Soundscapes

Feel the Nature

1:42

33

Трек Prime Ocean, Pt. 10

Prime Ocean, Pt. 10

Water Soundscapes

Feel the Nature

2:23

34

Трек Prime Ocean, Pt. 11

Prime Ocean, Pt. 11

Water Soundscapes

Feel the Nature

3:05

35

Трек Prime Ocean, Pt. 12

Prime Ocean, Pt. 12

Water Soundscapes

Feel the Nature

2:47

36

Трек Prime Ocean, Pt. 13

Prime Ocean, Pt. 13

Water Soundscapes

Feel the Nature

2:58

37

Трек Prime Ocean, Pt. 14

Prime Ocean, Pt. 14

Water Soundscapes

Feel the Nature

3:54

38

Трек Prime Ocean, Pt. 15

Prime Ocean, Pt. 15

Water Soundscapes

Feel the Nature

5:47

39

Трек Prime Ocean, Pt. 16

Prime Ocean, Pt. 16

Water Soundscapes

Feel the Nature

4:12

40

Трек Prime Ocean, Pt. 17

Prime Ocean, Pt. 17

Water Soundscapes

Feel the Nature

2:31

41

Трек Prime Ocean, Pt. 18

Prime Ocean, Pt. 18

Water Soundscapes

Feel the Nature

6:06

42

Трек Prime Ocean, Pt. 19

Prime Ocean, Pt. 19

Water Soundscapes

Feel the Nature

3:02

43

Трек Prime Ocean, Pt. 20

Prime Ocean, Pt. 20

Water Soundscapes

Feel the Nature

4:49

44

Трек Prime Ocean, Pt. 21

Prime Ocean, Pt. 21

Water Soundscapes

Feel the Nature

4:39

45

Трек Prime Ocean, Pt. 22

Prime Ocean, Pt. 22

Water Soundscapes

Feel the Nature

2:09

46

Трек Prime Ocean, Pt. 23

Prime Ocean, Pt. 23

Water Soundscapes

Feel the Nature

7:58

47

Трек Prime Ocean, Pt. 24

Prime Ocean, Pt. 24

Water Soundscapes

Feel the Nature

3:06

48

Трек Prime Ocean, Pt. 25

Prime Ocean, Pt. 25

Water Soundscapes

Feel the Nature

2:55

49

Трек Prime Ocean, Pt. 26

Prime Ocean, Pt. 26

Water Soundscapes

Feel the Nature

4:39

50

Трек Prime Ocean, Pt. 27

Prime Ocean, Pt. 27

Water Soundscapes

Feel the Nature

3:00

51

Трек Prime Ocean, Pt. 28

Prime Ocean, Pt. 28

Water Soundscapes

Feel the Nature

2:44

52

Трек Tap Roots

Tap Roots

Sounds of Nature Noise

Feel the Nature

1:51

53

Трек Thick Bark

Thick Bark

Sounds of Nature Noise

Feel the Nature

2:08

54

Трек From the Bottom Up

From the Bottom Up

Sounds of Nature Noise

Feel the Nature

1:44

55

Трек Picnic on the Fields

Picnic on the Fields

Sounds of Nature Noise

Feel the Nature

3:00

56

Трек Scattered with Shrubs

Scattered with Shrubs

Sounds of Nature Noise

Feel the Nature

2:11

57

Трек Plants Are Lush

Plants Are Lush

Sounds of Nature Noise

Feel the Nature

1:33

58

Трек Rivers Flow Freely

Rivers Flow Freely

Sounds of Nature Noise

Feel the Nature

1:58

59

Трек Good Weather to Be Outside

Good Weather to Be Outside

Sounds of Nature Noise

Feel the Nature

2:13

60

Трек Live Through

Live Through

Sounds of Nature Noise

Feel the Nature

1:30

61

Трек Vast

Vast

Sounds of Nature Noise

Feel the Nature

3:24

62

Трек Integral

Integral

Sounds of Nature Noise

Feel the Nature

1:37

63

Трек Are We Blessed?

Are We Blessed?

Sounds of Nature Noise

Feel the Nature

1:33

64

Трек Never Miss the Pleasure

Never Miss the Pleasure

Sounds of Nature Noise

Feel the Nature

1:58

65

Трек Nature Is Very Colourful

Nature Is Very Colourful

Sounds of Nature Noise

Feel the Nature

1:58

66

Трек In Its Lap

In Its Lap

Sounds of Nature Noise

Feel the Nature

1:47

67

Трек Their Own Power

Their Own Power

Sounds of Nature Noise

Feel the Nature

1:44

68

Трек Uniqueness

Uniqueness

Sounds of Nature Noise

Feel the Nature

2:36

69

Трек Season to Season

Season to Season

Sounds of Nature Noise

Feel the Nature

2:43

70

Трек Sea Looks Bright Blue

Sea Looks Bright Blue

Sounds of Nature Noise

Feel the Nature

3:10

71

Трек Sky Changes Its Colour

Sky Changes Its Colour

Sounds of Nature Noise

Feel the Nature

1:51

72

Трек Pale Pink at Sunrise

Pale Pink at Sunrise

Sounds of Nature Noise

Feel the Nature

2:15

73

Трек Happy and Hopeful at Sun Shine

Happy and Hopeful at Sun Shine

Sounds of Nature Noise

Feel the Nature

2:04

74

Трек Transformative Power

Transformative Power

Sounds of Nature Noise

Feel the Nature

2:39

75

Трек The Land We Live

The Land We Live

Sounds of Nature Noise

Feel the Nature

0:52

76

Трек Why Life Is Possible

Why Life Is Possible

Sounds of Nature Noise

Feel the Nature

1:33

77

Трек With This Gift

With This Gift

Sounds of Nature Noise

Feel the Nature

1:26

78

Трек Thankful

Thankful

Sounds of Nature Noise

Feel the Nature

2:11

79

Трек Duty to Save

Duty to Save

Sounds of Nature Noise

Feel the Nature

1:40

80

Трек Generations Ahead

Generations Ahead

Sounds of Nature Noise

Feel the Nature

2:15

81

Трек Create a Beautiful World

Create a Beautiful World

Sounds of Nature Noise

Feel the Nature

2:22

82

Трек Look Around You

Look Around You

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

2:39

83

Трек Breathtaking

Breathtaking

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

2:22

84

Трек One Thought Away

One Thought Away

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

1:33

85

Трек Daisies

Daisies

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

2:46

86

Трек Beautiful Butterflies

Beautiful Butterflies

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

2:25

87

Трек Wind's Ripples and Whispers

Wind's Ripples and Whispers

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

2:25

88

Трек Magic and Wonder

Magic and Wonder

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

2:26

89

Трек Makes Them Alive

Makes Them Alive

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

2:15

90

Трек We Share Our Blessings

We Share Our Blessings

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

2:11

91

Трек Most Divine Creation

Most Divine Creation

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

1:58

92

Трек Beautiful World

Beautiful World

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

2:18

93

Трек Different Shades of Green

Different Shades of Green

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

1:58

94

Трек Mankind's Cradle

Mankind's Cradle

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

1:58

95

Трек Unique Blessing

Unique Blessing

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

2:36

96

Трек Purpose and Order in Life

Purpose and Order in Life

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

1:37

97

Трек Profound Happiness

Profound Happiness

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

1:26

98

Трек Shining Valleys

Shining Valleys

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

1:37

99

Трек Wink of an Eye

Wink of an Eye

Worldwide Nature Studios

Feel the Nature

1:40

Информация о правообладателе: Ocean 1 Records
