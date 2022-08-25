О нас

Rain Sound Studio

Rain Sound Studio

,

Rain Radiance

,

Rain for Deep Sleep

Альбом  ·  2022

Floating Like Clouds

#Эмбиент
Rain Sound Studio

Артист

Rain Sound Studio

Релиз Floating Like Clouds

#

Название

Альбом

1

Трек Raindrops in NYC

Raindrops in NYC

Rain Radiance

Floating Like Clouds

1:30

2

Трек Rain for Happy Dreams, Pt. 1

Rain for Happy Dreams, Pt. 1

Rain Sound Studio

Floating Like Clouds

1:30

3

Трек Rain for Happy Dreams, Pt. 2

Rain for Happy Dreams, Pt. 2

Rain Sound Studio

Floating Like Clouds

1:45

4

Трек Rain for Happy Dreams, Pt. 3

Rain for Happy Dreams, Pt. 3

Rain Sound Studio

Floating Like Clouds

2:21

5

Трек Rain for Happy Dreams, Pt. 4

Rain for Happy Dreams, Pt. 4

Rain Sound Studio

Floating Like Clouds

2:30

6

Трек Rain for Happy Dreams, Pt. 5

Rain for Happy Dreams, Pt. 5

Rain Sound Studio

Floating Like Clouds

2:40

7

Трек Rain for Happy Dreams, Pt. 6

Rain for Happy Dreams, Pt. 6

Rain Sound Studio

Floating Like Clouds

2:52

8

Трек Rain for Happy Dreams, Pt. 7

Rain for Happy Dreams, Pt. 7

Rain Sound Studio

Floating Like Clouds

2:58

9

Трек Rain for Happy Dreams, Pt. 8

Rain for Happy Dreams, Pt. 8

Rain Sound Studio

Floating Like Clouds

3:18

10

Трек Rain for Happy Dreams, Pt. 9

Rain for Happy Dreams, Pt. 9

Rain Sound Studio

Floating Like Clouds

3:26

11

Трек Rain for Happy Dreams, Pt. 10

Rain for Happy Dreams, Pt. 10

Rain Sound Studio

Floating Like Clouds

3:06

12

Трек Rain for Happy Dreams, Pt. 11

Rain for Happy Dreams, Pt. 11

Rain Sound Studio

Floating Like Clouds

3:35

13

Трек Rain for Happy Dreams, Pt. 12

Rain for Happy Dreams, Pt. 12

Rain Sound Studio

Floating Like Clouds

2:00

14

Трек Rain for Happy Dreams, Pt. 13

Rain for Happy Dreams, Pt. 13

Rain Sound Studio

Floating Like Clouds

3:53

15

Трек Rain for Happy Dreams, Pt. 14

Rain for Happy Dreams, Pt. 14

Rain Sound Studio

Floating Like Clouds

3:46

16

Трек Rain for Happy Dreams, Pt. 15

Rain for Happy Dreams, Pt. 15

Rain Sound Studio

Floating Like Clouds

4:59

17

Трек Rain for Happy Dreams, Pt. 16

Rain for Happy Dreams, Pt. 16

Rain Sound Studio

Floating Like Clouds

1:36

18

Трек Rain for Happy Dreams, Pt. 17

Rain for Happy Dreams, Pt. 17

Rain Sound Studio

Floating Like Clouds

3:58

19

Трек Rain for Happy Dreams, Pt. 18

Rain for Happy Dreams, Pt. 18

Rain Sound Studio

Floating Like Clouds

4:19

20

Трек Rain for Happy Dreams, Pt. 19

Rain for Happy Dreams, Pt. 19

Rain Sound Studio

Floating Like Clouds

4:42

21

Трек Rain for Happy Dreams, Pt. 20

Rain for Happy Dreams, Pt. 20

Rain Sound Studio

Floating Like Clouds

2:08

22

Трек Exceptional Rain

Exceptional Rain

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

4:07

23

Трек Introspect Rain

Introspect Rain

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

1:56

24

Трек Passionately Rain

Passionately Rain

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

1:23

25

Трек Speedy Rain

Speedy Rain

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

2:36

26

Трек Rain Instruction

Rain Instruction

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

4:11

27

Трек Multidisciplined Rain

Multidisciplined Rain

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

2:54

28

Трек Rain Magnifico

Rain Magnifico

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

2:15

29

Трек Quamoclit Rain

Quamoclit Rain

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

2:52

30

Трек Graced Rain

Graced Rain

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

3:22

31

Трек Portly Rain

Portly Rain

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

1:54

32

Трек Slick Rain

Slick Rain

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

3:21

33

Трек Golden-Oldie Rain

Golden-Oldie Rain

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

3:03

34

Трек Resuscitate Rain

Resuscitate Rain

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

6:34

35

Трек Wanderlust Rain

Wanderlust Rain

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

3:48

36

Трек Alight Rain

Alight Rain

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

2:44

37

Трек Welly Rain

Welly Rain

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

3:40

38

Трек Virtu Rain

Virtu Rain

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

1:44

39

Трек Eminently Rain

Eminently Rain

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

2:11

40

Трек Genius Rain

Genius Rain

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

3:42

41

Трек Enliven Rain

Enliven Rain

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

2:56

42

Трек VIP Rain

VIP Rain

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

4:29

43

Трек Lifesaver Rain

Lifesaver Rain

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

2:14

44

Трек Moony Rain, Pt. 29

Moony Rain, Pt. 29

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

2:08

45

Трек Rain Harmony, Pt. 29

Rain Harmony, Pt. 29

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

3:53

46

Трек Dashing Rain, Pt. 1

Dashing Rain, Pt. 1

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

2:08

47

Трек Dashing Rain, Pt. 2

Dashing Rain, Pt. 2

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

2:07

48

Трек Dashing Rain, Pt. 3

Dashing Rain, Pt. 3

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

2:01

49

Трек Dashing Rain, Pt. 4

Dashing Rain, Pt. 4

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

1:36

50

Трек Dashing Rain, Pt. 5

Dashing Rain, Pt. 5

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

1:54

51

Трек Dashing Rain, Pt. 6

Dashing Rain, Pt. 6

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

2:46

52

Трек Dashing Rain, Pt. 7

Dashing Rain, Pt. 7

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

2:20

53

Трек Dashing Rain, Pt. 8

Dashing Rain, Pt. 8

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

2:01

54

Трек Dashing Rain, Pt. 9

Dashing Rain, Pt. 9

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

1:42

55

Трек Dashing Rain, Pt. 10

Dashing Rain, Pt. 10

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

3:05

56

Трек Dashing Rain, Pt. 11

Dashing Rain, Pt. 11

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

4:21

57

Трек Dashing Rain, Pt. 12

Dashing Rain, Pt. 12

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

2:14

58

Трек Dashing Rain, Pt. 13

Dashing Rain, Pt. 13

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

3:18

59

Трек Dashing Rain, Pt. 14

Dashing Rain, Pt. 14

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

3:56

60

Трек Dashing Rain, Pt. 15

Dashing Rain, Pt. 15

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

2:57

61

Трек Dashing Rain, Pt. 16

Dashing Rain, Pt. 16

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

2:21

62

Трек Dashing Rain, Pt. 17

Dashing Rain, Pt. 17

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

2:59

63

Трек Dashing Rain, Pt. 18

Dashing Rain, Pt. 18

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

2:07

64

Трек Dashing Rain, Pt. 19

Dashing Rain, Pt. 19

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

3:43

65

Трек Dashing Rain, Pt. 20

Dashing Rain, Pt. 20

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

3:11

66

Трек Dashing Rain, Pt. 21

Dashing Rain, Pt. 21

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

4:03

67

Трек Dashing Rain, Pt. 22

Dashing Rain, Pt. 22

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

1:59

68

Трек Dashing Rain, Pt. 23

Dashing Rain, Pt. 23

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

2:54

69

Трек Dashing Rain, Pt. 24

Dashing Rain, Pt. 24

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

1:54

70

Трек Dashing Rain, Pt. 25

Dashing Rain, Pt. 25

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

2:20

71

Трек Dashing Rain, Pt. 26

Dashing Rain, Pt. 26

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

2:35

72

Трек Dashing Rain, Pt. 27

Dashing Rain, Pt. 27

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

2:25

73

Трек Dashing Rain, Pt. 28

Dashing Rain, Pt. 28

Rain for Deep Sleep

Floating Like Clouds

1:32

Информация о правообладателе: Rain 1 Records
