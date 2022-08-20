О нас

Quiet Piano

Quiet Piano

,

Gentle Piano Music

,

Piano for Studying

Альбом  ·  2022

Life of a Pianist

#Эмбиент
Quiet Piano

Артист

Quiet Piano

Релиз Life of a Pianist

#

Название

Альбом

1

Трек What It Means to Me

What It Means to Me

Piano for Studying

Life of a Pianist

1:30

2

Трек Ubiquity

Ubiquity

Piano for Studying

Life of a Pianist

1:37

3

Трек Performance Art

Performance Art

Piano for Studying

Life of a Pianist

1:34

4

Трек Learning and Memorising

Learning and Memorising

Piano for Studying

Life of a Pianist

2:04

5

Трек The Secret

The Secret

Piano for Studying

Life of a Pianist

1:47

6

Трек Solo Piano

Solo Piano

Piano for Studying

Life of a Pianist

2:04

7

Трек Everlasting Piano Tones

Everlasting Piano Tones

Piano for Studying

Life of a Pianist

2:07

8

Трек Overtaken

Overtaken

Piano for Studying

Life of a Pianist

2:27

9

Трек Hats Off

Hats Off

Piano for Studying

Life of a Pianist

1:47

10

Трек Versatility

Versatility

Piano for Studying

Life of a Pianist

2:27

11

Трек Spending a Fortune

Spending a Fortune

Piano for Studying

Life of a Pianist

1:50

12

Трек Past and Present

Past and Present

Piano for Studying

Life of a Pianist

2:21

13

Трек Tightrope

Tightrope

Piano for Studying

Life of a Pianist

2:07

14

Трек Page Turner

Page Turner

Piano for Studying

Life of a Pianist

2:44

15

Трек Embarking

Embarking

Piano for Studying

Life of a Pianist

1:30

16

Трек In Public

In Public

Piano for Studying

Life of a Pianist

1:30

17

Трек New Repertoire

New Repertoire

Piano for Studying

Life of a Pianist

1:37

18

Трек Born to Play

Born to Play

Piano for Studying

Life of a Pianist

2:44

19

Трек Art in Itself

Art in Itself

Gentle Piano Music

Life of a Pianist

1:44

20

Трек Ensemble

Ensemble

Quiet Piano

Life of a Pianist

1:03

Информация о правообладателе: Piano 1 Records
