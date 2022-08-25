О нас

Zen Arena

Zen Arena

,

Zen Minds

,

Zarobi

Альбом  ·  2022

Zen Mind

#Эмбиент
Zen Arena

Артист

Zen Arena

Релиз Zen Mind

#

Название

Альбом

1

Трек Sing a New Song

Sing a New Song

Zen Minds

Zen Mind

3:34

2

Трек Lured In

Lured In

Zen Minds

Zen Mind

1:10

3

Трек Xavier

Xavier

Zen Minds

Zen Mind

1:48

4

Трек The Lounge

The Lounge

Zen Minds

Zen Mind

1:34

5

Трек Some Old Friends

Some Old Friends

Zen Minds

Zen Mind

1:49

6

Трек Bravery

Bravery

Zen Minds

Zen Mind

2:07

7

Трек Old Man Strength

Old Man Strength

Zen Minds

Zen Mind

1:46

8

Трек All Essential

All Essential

Zen Minds

Zen Mind

1:25

9

Трек Cut to the Chase

Cut to the Chase

Zen Minds

Zen Mind

1:47

10

Трек Was It All You Hoped?

Was It All You Hoped?

Zen Minds

Zen Mind

1:41

11

Трек Cushy

Cushy

Zen Minds

Zen Mind

1:16

12

Трек Drag

Drag

Zen Minds

Zen Mind

1:01

13

Трек Happy Pill

Happy Pill

Zen Minds

Zen Mind

1:33

14

Трек Summer Sleep

Summer Sleep

Zen Minds

Zen Mind

3:07

15

Трек Pass It Down

Pass It Down

Zen Minds

Zen Mind

3:20

16

Трек First Time

First Time

Zen Minds

Zen Mind

2:58

17

Трек Free Hug

Free Hug

Zen Minds

Zen Mind

2:22

18

Трек Appreciation

Appreciation

Zen Minds

Zen Mind

2:31

19

Трек Boogie

Boogie

Zen Minds

Zen Mind

2:02

20

Трек Flute

Flute

Zen Minds

Zen Mind

4:29

21

Трек Phil Jackson

Phil Jackson

Zen Arena

Zen Mind

2:03

22

Трек Let''s Talk About It

Let''s Talk About It

Zen Arena

Zen Mind

2:19

23

Трек Drown

Drown

Zen Arena

Zen Mind

0:47

24

Трек No Hate Inside

No Hate Inside

Zen Arena

Zen Mind

1:25

25

Трек Subject

Subject

Zen Arena

Zen Mind

0:57

26

Трек The Great Steps

The Great Steps

Zen Arena

Zen Mind

0:59

27

Трек Inner Charo

Inner Charo

Zen Arena

Zen Mind

1:33

28

Трек Reading Letters

Reading Letters

Zen Arena

Zen Mind

2:49

29

Трек That Being Said

That Being Said

Zen Arena

Zen Mind

2:06

30

Трек You Have It All

You Have It All

Zen Arena

Zen Mind

1:39

31

Трек Smart Choices

Smart Choices

Zen Arena

Zen Mind

1:07

32

Трек Destiny Awaits

Destiny Awaits

Zen Arena

Zen Mind

1:18

33

Трек Unbeknownst

Unbeknownst

Zen Arena

Zen Mind

2:26

34

Трек Pretty Guy

Pretty Guy

Zen Arena

Zen Mind

1:28

35

Трек Playful

Playful

Zen Arena

Zen Mind

2:15

36

Трек In the Corners

In the Corners

Zen Arena

Zen Mind

2:04

37

Трек Alternate Life

Alternate Life

Zen Arena

Zen Mind

2:14

38

Трек Think Deep, Talk Loud

Think Deep, Talk Loud

Zen Arena

Zen Mind

1:27

39

Трек The Reset

The Reset

Zen Arena

Zen Mind

1:28

40

Трек Same Ground

Same Ground

Zen Arena

Zen Mind

2:31

Информация о правообладателе: Ambient 1 Records
