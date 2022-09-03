О нас

SlowFi Beats

SlowFi Beats

,

Lofi Beats

,

LoFi Jazz

Альбом  ·  2022

Wednesday Lofi Beats

#Электроника
SlowFi Beats

Артист

SlowFi Beats

Релиз Wednesday Lofi Beats

#

Название

Альбом

1

Трек Mankind Jazz

Mankind Jazz

LoFi Jazz

Wednesday Lofi Beats

2:37

2

Трек Calm Down Lofi

Calm Down Lofi

LoFi Jazz

Wednesday Lofi Beats

2:23

3

Трек Yearly Jazz

Yearly Jazz

LoFi Jazz

Wednesday Lofi Beats

2:34

4

Трек A Lofi Song

A Lofi Song

LoFi Jazz

Wednesday Lofi Beats

2:23

5

Трек Full Moon Jazz

Full Moon Jazz

LoFi Jazz

Wednesday Lofi Beats

2:35

6

Трек The Girl Likes Lofi

The Girl Likes Lofi

LoFi Jazz

Wednesday Lofi Beats

2:23

7

Трек Jazz Electronica

Jazz Electronica

LoFi Jazz

Wednesday Lofi Beats

2:13

8

Трек Vinyl Jazz

Vinyl Jazz

LoFi Jazz

Wednesday Lofi Beats

2:12

9

Трек Changing Chords

Changing Chords

SlowFi Beats

Wednesday Lofi Beats

2:04

10

Трек The Dark Hours

The Dark Hours

SlowFi Beats

Wednesday Lofi Beats

2:04

11

Трек Baby Steps

Baby Steps

SlowFi Beats

Wednesday Lofi Beats

2:04

12

Трек Under a Bridge

Under a Bridge

Lofi Beats

Wednesday Lofi Beats

1:42

13

Трек Soft Funky Beat

Soft Funky Beat

Lofi Beats

Wednesday Lofi Beats

1:38

14

Трек Legalise Drugs

Legalise Drugs

Lofi Beats

Wednesday Lofi Beats

1:51

15

Трек I Got a New Vape

I Got a New Vape

Lofi Beats

Wednesday Lofi Beats

2:03

16

Трек Phone Addict

Phone Addict

Lofi Beats

Wednesday Lofi Beats

1:51

17

Трек Trip Hop Lofi

Trip Hop Lofi

Lofi Beats

Wednesday Lofi Beats

2:02

18

Трек Every Step

Every Step

LoFi Jazz

Wednesday Lofi Beats

2:20

19

Трек Sad Vibes

Sad Vibes

Lofi Beats

Wednesday Lofi Beats

2:14

20

Трек I Feel Depressed

I Feel Depressed

Lofi Beats

Wednesday Lofi Beats

2:16

21

Трек Therapy Needed

Therapy Needed

Lofi Beats

Wednesday Lofi Beats

2:37

22

Трек Relaxing by the River

Relaxing by the River

Lofi Beats

Wednesday Lofi Beats

2:20

23

Трек Indian Summer

Indian Summer

Lofi Beats

Wednesday Lofi Beats

2:12

24

Трек Studying with a View

Studying with a View

Lofi Beats

Wednesday Lofi Beats

2:28

25

Трек Jazz Coffee House Beat

Jazz Coffee House Beat

Lofi Beats

Wednesday Lofi Beats

2:08

26

Трек Magic Mushrooms

Magic Mushrooms

Lofi Beats

Wednesday Lofi Beats

2:39

27

Трек Sad & Depressed

Sad & Depressed

Lofi Beats

Wednesday Lofi Beats

4:20

28

Трек Sentimental Dreaming of Marriage

Sentimental Dreaming of Marriage

SlowFi Beats

Wednesday Lofi Beats

2:37

29

Трек Lofi Gamer

Lofi Gamer

LoFi Jazz

Wednesday Lofi Beats

1:58

30

Трек Jazz Boots

Jazz Boots

LoFi Jazz

Wednesday Lofi Beats

2:08

31

Трек Jazzhop Beat

Jazzhop Beat

LoFi Jazz

Wednesday Lofi Beats

2:06

32

Трек High Rise

High Rise

LoFi Jazz

Wednesday Lofi Beats

2:06

33

Трек I Need This

I Need This

LoFi Jazz

Wednesday Lofi Beats

2:13

34

Трек Pixels

Pixels

LoFi Jazz

Wednesday Lofi Beats

2:12

35

Трек This Hits Different

This Hits Different

SlowFi Beats

Wednesday Lofi Beats

2:14

Информация о правообладателе: Lofi Factory
