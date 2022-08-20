О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Sea Waves Sounds

Sea Waves Sounds

,

Ocean Waves For Sleeping

,

Calm Sea Sounds

Альбом  ·  2022

Ocean Sounds for Deep Sleep

#Эмбиент
Sea Waves Sounds

Артист

Sea Waves Sounds

Релиз Ocean Sounds for Deep Sleep

#

Название

Альбом

1

Трек For Oceans

For Oceans

Calm Sea Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

1:31

2

Трек Sleep Waves

Sleep Waves

Calm Sea Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

2:22

3

Трек Sparkling Waves

Sparkling Waves

Sea Waves Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

7:44

4

Трек Lost at Sea

Lost at Sea

Sea Waves Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

3:18

5

Трек Trident

Trident

Sea Waves Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

6:47

6

Трек Life Below Deck

Life Below Deck

Sea Waves Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

2:11

7

Трек Soothing

Soothing

Sea Waves Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

10:06

8

Трек Glacier Cherry

Glacier Cherry

Sea Waves Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

7:37

9

Трек Underwater Moments

Underwater Moments

Sea Waves Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

1:12

10

Трек Rolling Waves, Pt. 2

Rolling Waves, Pt. 2

Sea Waves Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

5:30

11

Трек Rolling Waves, Pt. 4

Rolling Waves, Pt. 4

Sea Waves Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

6:41

12

Трек Rolling Waves, Pt. 6

Rolling Waves, Pt. 6

Sea Waves Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

6:54

13

Трек Rolling Waves, Pt. 7

Rolling Waves, Pt. 7

Sea Waves Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

1:10

14

Трек Rolling Waves, Pt. 12

Rolling Waves, Pt. 12

Sea Waves Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

7:03

15

Трек Rolling Waves, Pt. 14

Rolling Waves, Pt. 14

Sea Waves Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

7:28

16

Трек Rolling Waves, Pt. 16

Rolling Waves, Pt. 16

Sea Waves Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

3:53

17

Трек Rolling Waves, Pt. 18

Rolling Waves, Pt. 18

Sea Waves Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

7:59

18

Трек Rolling Waves, Pt. 20

Rolling Waves, Pt. 20

Sea Waves Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

8:35

19

Трек Deductive Ocean

Deductive Ocean

Calm Sea Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

1:02

20

Трек Power Ocean

Power Ocean

Sea Waves Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

1:33

21

Трек Kingdom Ocean

Kingdom Ocean

Sea Waves Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

1:53

22

Трек Steel Ocean

Steel Ocean

Sea Waves Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

1:29

23

Трек Ocean Reinvigorate

Ocean Reinvigorate

Sea Waves Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

1:22

24

Трек Ocean Treasure

Ocean Treasure

Sea Waves Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

0:45

25

Трек Natured Ocean

Natured Ocean

Sea Waves Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

1:29

26

Трек Ocean Super Charge

Ocean Super Charge

Sea Waves Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

0:42

27

Трек Rhythmicity Ocean

Rhythmicity Ocean

Sea Waves Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

0:41

28

Трек Ocean Condole

Ocean Condole

Sea Waves Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

0:44

29

Трек Funny Ocean

Funny Ocean

Sea Waves Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

1:23

30

Трек Mystical Ocean

Mystical Ocean

Sea Waves Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

0:34

31

Трек Ocean Pat

Ocean Pat

Sea Waves Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

0:41

32

Трек Exultingly Ocean

Exultingly Ocean

Sea Waves Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

0:47

33

Трек Dreamland Ocean

Dreamland Ocean

Sea Waves Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

0:29

34

Трек Pacifism Ocean

Pacifism Ocean

Sea Waves Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

0:35

35

Трек Madam Ocean

Madam Ocean

Calm Sea Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

2:56

36

Трек Ocean Boom

Ocean Boom

Ocean Waves For Sleeping

Ocean Sounds for Deep Sleep

5:22

37

Трек Imperial Ocean

Imperial Ocean

Ocean Waves For Sleeping

Ocean Sounds for Deep Sleep

7:30

38

Трек Gratification Ocean

Gratification Ocean

Ocean Waves For Sleeping

Ocean Sounds for Deep Sleep

5:47

39

Трек Ocean Affirm

Ocean Affirm

Ocean Waves For Sleeping

Ocean Sounds for Deep Sleep

3:04

40

Трек Ocean Buoyancy

Ocean Buoyancy

Ocean Waves For Sleeping

Ocean Sounds for Deep Sleep

6:31

41

Трек Ocean Fashion

Ocean Fashion

Ocean Waves For Sleeping

Ocean Sounds for Deep Sleep

1:38

42

Трек Ocean Gustatory

Ocean Gustatory

Ocean Waves For Sleeping

Ocean Sounds for Deep Sleep

3:20

43

Трек Canter Ocean

Canter Ocean

Ocean Waves For Sleeping

Ocean Sounds for Deep Sleep

6:19

44

Трек Exultation Ocean

Exultation Ocean

Ocean Waves For Sleeping

Ocean Sounds for Deep Sleep

5:06

45

Трек Ocean Mirthful

Ocean Mirthful

Ocean Waves For Sleeping

Ocean Sounds for Deep Sleep

2:46

46

Трек Ocean Tutorial

Ocean Tutorial

Ocean Waves For Sleeping

Ocean Sounds for Deep Sleep

2:57

47

Трек Breathtaking Ocean

Breathtaking Ocean

Ocean Waves For Sleeping

Ocean Sounds for Deep Sleep

4:42

48

Трек Divinize Ocean

Divinize Ocean

Ocean Waves For Sleeping

Ocean Sounds for Deep Sleep

5:16

49

Трек Ocean Sanctuary

Ocean Sanctuary

Ocean Waves For Sleeping

Ocean Sounds for Deep Sleep

5:42

50

Трек Undauntable Ocean

Undauntable Ocean

Ocean Waves For Sleeping

Ocean Sounds for Deep Sleep

6:32

51

Трек Prime Ocean, Pt. 29

Prime Ocean, Pt. 29

Calm Sea Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

3:37

52

Трек Softer Ocean

Softer Ocean

Calm Sea Sounds

Ocean Sounds for Deep Sleep

2:00

Информация о правообладателе: Ocean 1 Records
