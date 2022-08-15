О нас

Stress Relief Calm Oasis

Stress Relief Calm Oasis

,

Sound of Nature Library

,

Memorable

Альбом  ·  2022

The Great Outdoors

#Эмбиент
Stress Relief Calm Oasis

Артист

Stress Relief Calm Oasis

Релиз The Great Outdoors

#

Название

Альбом

1

Трек Until the End of Time

Until the End of Time

Sound of Nature Library

The Great Outdoors

1:44

2

Трек Gods Splendid Work of Art

Gods Splendid Work of Art

Sound of Nature Library

The Great Outdoors

1:51

3

Трек Green Fields in the Valley

Green Fields in the Valley

Sound of Nature Library

The Great Outdoors

1:33

4

Трек Fresh Outdoors

Fresh Outdoors

Sound of Nature Library

The Great Outdoors

1:58

5

Трек Surrounded by Trees and Lakes

Surrounded by Trees and Lakes

Sound of Nature Library

The Great Outdoors

2:01

6

Трек Kneeling by the Water

Kneeling by the Water

Sound of Nature Library

The Great Outdoors

1:44

7

Трек Thrill of Camping

Thrill of Camping

Sound of Nature Library

The Great Outdoors

2:15

8

Трек Different Shades of Green

Different Shades of Green

Sound of Nature Library

The Great Outdoors

1:37

9

Трек Sanctuary

Sanctuary

Sound of Nature Library

The Great Outdoors

1:44

10

Трек Leafless Trees

Leafless Trees

Sound of Nature Library

The Great Outdoors

0:48

11

Трек Warmth

Warmth

Sound of Nature Library

The Great Outdoors

0:55

12

Трек Small Log Cabin

Small Log Cabin

Sound of Nature Library

The Great Outdoors

1:16

13

Трек Root

Root

Sound of Nature Library

The Great Outdoors

1:33

14

Трек Live by the Mountains

Live by the Mountains

Sound of Nature Library

The Great Outdoors

2:25

15

Трек Drive Down Roads

Drive Down Roads

Sound of Nature Library

The Great Outdoors

1:12

16

Трек Bottomless Lakes

Bottomless Lakes

Sound of Nature Library

The Great Outdoors

1:05

17

Трек Acres of Trees

Acres of Trees

Sound of Nature Library

The Great Outdoors

0:55

18

Трек Waves Rush onto the Shore

Waves Rush onto the Shore

Sound of Nature Library

The Great Outdoors

1:29

19

Трек Lying Beneath the Warm Sun

Lying Beneath the Warm Sun

Memorable

The Great Outdoors

2:15

20

Трек Tranquil Setting

Tranquil Setting

Stress Relief Calm Oasis

The Great Outdoors

3:21

Информация о правообладателе: Ambient 1 Records
