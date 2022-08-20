О нас

Bruit Brun

Bruit Brun

,

Rumore bianco

,

Relaxing Radiance

Альбом  ·  2022

White Noise Eternity

#Эмбиент
Bruit Brun

Артист

Bruit Brun

Релиз White Noise Eternity

#

Название

Альбом

1

Трек Freaks and Geeks

Freaks and Geeks

Relaxing Radiance

White Noise Eternity

1:40

2

Трек My So-Called Life

My So-Called Life

Relaxing Radiance

White Noise Eternity

4:21

3

Трек La La La Dreamland

La La La Dreamland

Relaxing Radiance

White Noise Eternity

1:52

4

Трек A Boat Date

A Boat Date

Relaxing Radiance

White Noise Eternity

1:11

5

Трек Relaxed Night

Relaxed Night

Relaxing Radiance

White Noise Eternity

2:35

6

Трек Naturally High

Naturally High

Relaxing Radiance

White Noise Eternity

1:14

7

Трек Fuel of Desire

Fuel of Desire

Relaxing Radiance

White Noise Eternity

1:52

8

Трек Absorbing Man

Absorbing Man

Relaxing Radiance

White Noise Eternity

4:15

9

Трек Do Change

Do Change

Relaxing Radiance

White Noise Eternity

1:37

10

Трек Nice Conversations

Nice Conversations

Relaxing Radiance

White Noise Eternity

2:55

11

Трек The Big Calm, Pt. 20

The Big Calm, Pt. 20

Relaxing Radiance

White Noise Eternity

1:29

12

Трек Fili

Fili

Relaxing Radiance

White Noise Eternity

3:10

13

Трек In the Backseat

In the Backseat

Relaxing Radiance

White Noise Eternity

2:12

14

Трек Mission

Mission

Relaxing Radiance

White Noise Eternity

1:40

15

Трек The Wall

The Wall

Relaxing Radiance

White Noise Eternity

2:08

16

Трек Positive

Positive

Relaxing Radiance

White Noise Eternity

1:57

17

Трек Hold Down

Hold Down

Relaxing Radiance

White Noise Eternity

2:24

18

Трек Teddy

Teddy

Relaxing Radiance

White Noise Eternity

3:40

19

Трек Happiness in You

Happiness in You

Relaxing Radiance

White Noise Eternity

3:15

20

Трек The Big Calm, Pt. 18

The Big Calm, Pt. 18

Relaxing Radiance

White Noise Eternity

2:02

21

Трек The Big Calm, Pt. 14

The Big Calm, Pt. 14

Relaxing Radiance

White Noise Eternity

1:16

22

Трек The Big Calm, Pt. 19

The Big Calm, Pt. 19

Relaxing Radiance

White Noise Eternity

1:59

23

Трек The Big Calm, Pt. 16

The Big Calm, Pt. 16

Relaxing Radiance

White Noise Eternity

1:49

24

Трек The Big Calm, Pt. 13

The Big Calm, Pt. 13

Relaxing Radiance

White Noise Eternity

1:06

25

Трек The Big Calm, Pt. 10

The Big Calm, Pt. 10

Relaxing Radiance

White Noise Eternity

0:59

26

Трек Extreme

Extreme

Relaxing Radiance

White Noise Eternity

3:15

27

Трек Puerto

Puerto

Relaxing Radiance

White Noise Eternity

2:35

28

Трек Coffee Joint

Coffee Joint

Relaxing Radiance

White Noise Eternity

1:22

29

Трек All Is Chill, Pt. 20

All Is Chill, Pt. 20

Relaxing Radiance

White Noise Eternity

1:06

Информация о правообладателе: White Noise 1 Records
