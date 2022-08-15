О нас

Valentine's Day Music

Valentine's Day Music

,

Brain Power Amadeus

,

Classical

Альбом  ·  2022

Places We Remember

#Эмбиент
Valentine's Day Music

Артист

Valentine's Day Music

Релиз Places We Remember

#

Название

Альбом

1

Трек Mozart: Symphony No.40 in G Minor (1st Movement)

Mozart: Symphony No.40 in G Minor (1st Movement)

Brain Power Amadeus

Places We Remember

7:19

2

Трек Moonlight Sonata

Moonlight Sonata

Brain Power Amadeus

,

Moonlight Sonata

Places We Remember

5:15

3

Трек Piano Concerto No. 16 in D Major, K. 451: I. Allegro Assai

Piano Concerto No. 16 in D Major, K. 451: I. Allegro Assai

Brain Power Amadeus

Places We Remember

9:45

4

Трек Piano Concerto No. 16 in D Major, K. 451: II. Andante

Piano Concerto No. 16 in D Major, K. 451: II. Andante

Brain Power Amadeus

Places We Remember

6:40

5

Трек Piano Concerto No. 16 in D Major, K. 451: III. Allegro Di Molto

Piano Concerto No. 16 in D Major, K. 451: III. Allegro Di Molto

Brain Power Amadeus

Places We Remember

5:54

6

Трек Andante for Flute and Orchestra K. 315

Andante for Flute and Orchestra K. 315

Classical

,

Classical Music

,

Valentine's Day Music

Places We Remember

4:57

7

Трек Biset Symphony 3rd Movement

Biset Symphony 3rd Movement

Classical

,

Classical Music

,

Valentine's Day Music

Places We Remember

6:41

8

Трек Symphony No.31 Paris

Symphony No.31 Paris

Classical

,

Classical Music

,

Valentine's Day Music

Places We Remember

5:54

9

Трек Serenade for Strings, Op. 22

Serenade for Strings, Op. 22

Classical

,

Classical Music

,

Valentine's Day Music

Places We Remember

4:47

10

Трек Haydn Symphony

Haydn Symphony

Classical

,

Classical Music

,

Valentine's Day Music

Places We Remember

4:14

11

Трек Symphony No.9 from the New World

Symphony No.9 from the New World

Classical

,

Classical Music

,

Valentine's Day Music

Places We Remember

3:42

12

Трек A Midsummer Night's Dream

A Midsummer Night's Dream

Classical

,

Classical Music

,

Valentine's Day Music

Places We Remember

5:29

13

Трек Symphony No.1, Op. 68

Symphony No.1, Op. 68

Classical

,

Classical Music

,

Valentine's Day Music

Places We Remember

4:40

14

Трек L'autunno

L'autunno

Classical

,

Classical Music

,

Valentine's Day Music

Places We Remember

5:03

15

Трек Concerto for Strings

Concerto for Strings

Classical

,

Classical Music

,

Valentine's Day Music

Places We Remember

2:40

Информация о правообладателе: Classical 1 Records
